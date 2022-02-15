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https://arabic.sputniknews.com/20220215/بينيت-من-البحرين-الشرق-الأوسط-يتغير-بسرعة-كبيرة-فيديو-1058661979.html
بينيت من البحرين: الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة.. فيديو
بينيت من البحرين: الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة.. فيديو
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:46+0000
2022-02-15T16:45+0000
العالم العربي
نفتالي بينيت
إسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.
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العالم العربي, نفتالي بينيت, إسرائيل

بينيت من البحرين: الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة.. فيديو

15:46 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 15.02.2022)
© REUTERS / RONEN ZVULUN نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، الكنيسيت، القدس، إسرائيل 2 يونيو 2021
 نفتالي بينيت، رئيس حزب يمينا، الكنيسيت، القدس، إسرائيل 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق الأوسط.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.
ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.
واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.
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