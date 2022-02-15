https://arabic.sputniknews.com/20220215/بينيت-من-البحرين-الشرق-الأوسط-يتغير-بسرعة-كبيرة-فيديو-1058661979.html

بينيت من البحرين: الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة.. فيديو

بينيت من البحرين: الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة.. فيديو

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T15:46+0000

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العالم العربي

نفتالي بينيت

إسرائيل

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.

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العالم العربي, نفتالي بينيت, إسرائيل