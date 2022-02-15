بينيت من البحرين: الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة.. فيديو
15:46 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 15.02.2022)
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق الأوسط.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.
רה"מ בנט בנאום בפני צעירים בבחריין במסר לאיראן: "המזרח התיכון משתנה בצורה כל כך מהירה, ואני בטוח שהידידות הגוברת בין ישראל לבחריין ולמדינות נוספות באזור - הם כוח מוביל בשינוי המהותי. אנחנו צריכים לעצב את המדיניות ולא לתת לאחרים, שקרובים אלינו, לעצב את המציאות"@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2022
ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.
גרעין וביזנס: לפני כשעה סיים בנט פגישה עם מלך בחריין. הסיפור של המפגש - דגל ישראל לצד דגל בחריין | שליחת כאן חדשות למנאמה @gilicohen10 מדווחת#ערבערב pic.twitter.com/D5Cw0T0Cgk— כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2022
واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.