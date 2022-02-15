https://arabic.sputniknews.com/20220215/حماس-زيارة-بينيت-إلى-البحرين-محاولة-بائسة-لإضفاء-شرعية-على-الاحتلال-1058660044.html

حماس: زيارة بينيت إلى البحرين محاولة بائسة لإضفاء شرعية على الاحتلال

حماس: زيارة بينيت إلى البحرين محاولة بائسة لإضفاء شرعية على الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، إن "زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى مملكة البحرين محاولة بائسة... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T15:11+0000

2022-02-15T15:11+0000

2022-02-15T15:11+0000

إسرائيل

العالم العربي

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ونقلت وكالة شهاب، اليوم الثلاثاء، عن القانوع أن الزيارة مستنكرة ومدانة، ولا تُعبر عن نبض الشارع البحريني الرافض للتطبيع مع إسرائيل، مضيفة أنه شدد على "أن الاحتلال الإسرائيلي هو الإرهاب الحقيقي في المنطقة وأن عمليات التطبيع التي يقوم بها هنا وهناك لا يُمكن أن تُحقق له الأمان".ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل لدولة البحرين، التي تُعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، بوساطة أمريكية في أيلول/سبتمبر 2020.وتأتي هذه الزيارة في أعقاب قيام بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بزيارات رسمية إلى الإمارات في الأسابيع الماضية، حيث أوضح القانوع أن "الاحتلال يسعى من خلال عملية التشبيك والتطبيع مع الدول العربية إلى التوسع والتمدد في المنطقة العربية".وأضاف الناطق باسم حركة حماس أن "كافة محاولات الاحتلال لن تنجح في تغيير وجهه الحقيقي كونه احتلال جاثم على أرض فلسطين وأنه مصدر خلاف وإرهاب لكل المنطقة".ومن المقرر أن يجتمع بينيت، اليوم الثلاثاء مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ثم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين ولقاءات مع الجالية اليهودية.

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