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https://arabic.sputniknews.com/20220215/توسعة-جديدة-في-قناة-السويس-ورئيس-الهيئة-تكلفتها-كبيرة-للغاية-1058651692.html
توسعة جديدة في قناة السويس... ورئيس الهيئة: تكلفتها كبيرة للغاية
توسعة جديدة في قناة السويس... ورئيس الهيئة: تكلفتها كبيرة للغاية
أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الثلاثاء، عن أعمال توسعة جديدة في القناة بالمنطقة ذات الاتجاهين. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:28+0000
2022-02-15T13:28+0000
مصر
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وقال ربيع في مؤتمر صحفي، اليوم، أن عملية التوسعة تتم في القطاع ذي الاتجاهين من 72 كم إلى 82 كم. واعتبر ربيع أن التوسعة ستكون مكلفة للغاية.ومؤخرا بدأت قناة السويس تطبيق زيادة تعريفة عبور السفن عبر مجراها الملاحي بنسبة 6%.وجاء في البيان أن "القناة بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتبارا من الأول من فبراير والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021".وأوضح رئيس الهيئة أسامة ربيع أنه يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما، على حد قوله.
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توسعة جديدة في قناة السويس... ورئيس الهيئة: تكلفتها كبيرة للغاية

13:28 GMT 15.02.2022
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الثلاثاء، عن أعمال توسعة جديدة في القناة بالمنطقة ذات الاتجاهين.
وقال ربيع في مؤتمر صحفي، اليوم، أن عملية التوسعة تتم في القطاع ذي الاتجاهين من 72 كم إلى 82 كم. واعتبر ربيع أن التوسعة ستكون مكلفة للغاية.
ومؤخرا بدأت قناة السويس تطبيق زيادة تعريفة عبور السفن عبر مجراها الملاحي بنسبة 6%.
وجاء في البيان أن "القناة بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتبارا من الأول من فبراير والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021".
وأوضح رئيس الهيئة أسامة ربيع أنه يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما، على حد قوله.
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