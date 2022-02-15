https://arabic.sputniknews.com/20220215/رئيس-الوزراء-اللبناني-يصف-موازنة-بلاده-للعام-2022-بأنها-أفضل-ما-يمكن-فعله-1058658412.html
رئيس الوزراء اللبناني يصف موازنة بلاده للعام 2022 بأنها أفضل ما يمكن فعله
رئيس الوزراء اللبناني يصف موازنة بلاده للعام 2022 بأنها أفضل ما يمكن فعله
وصف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي موازنة بلاده للعام 2022 بأنها أفضل ما يمكن. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:59+0000
2022-02-15T14:59+0000
2022-02-15T14:59+0000
لبنان
الحكومة
موازنة
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال ميقاتي: "موازنة العام 2022 افضل الممكن في الوقت الحاضر، حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة".وفيما أكد ميقاتي أن الموازنة دُرست على مدى أكثر من ثماني جلسات في مجلس النواب"على الفاصلة والنقطة"، حسب قوله، لفت إلى أن حكومته محكومة "بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها".وأشار إلى أن "الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تحقق له الحكومة ما يريده من إصلاحات وخدمات، ويرفض أي خلافات يمكن أن تحصل".
https://arabic.sputniknews.com/20200128/الموازنة-الجديدة-هل-تساهم-في-استقرار-لبنان-أم-تزيد-من-غضب-الشارع؟-1044210148.html
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لبنان, الحكومة, موازنة
رئيس الوزراء اللبناني يصف موازنة بلاده للعام 2022 بأنها أفضل ما يمكن فعله
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وصف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي موازنة بلاده للعام 2022 بأنها أفضل ما يمكن.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة
اللبناني قال ميقاتي: "موازنة العام 2022 افضل الممكن في الوقت الحاضر، حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة".
وفيما أكد ميقاتي أن الموازنة دُرست على مدى أكثر من ثماني جلسات في مجلس النواب"على الفاصلة والنقطة"، حسب قوله، لفت إلى أن حكومته محكومة "بأرقام ووقائع
لا يمكن تجاهلها".
وأوضح ميقاتي أن لبنان "أمام تحديات عدة ودور الحكومة هو أن تحقق الأهداف الإنقاذية التي شُكّلت من أجلها، وهذه المهمة الأساسية تبقى أهم من الجدل الذي لا طائل منه" حسب تعبيره.
وأشار إلى أن "الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تحقق له الحكومة ما يريده
من إصلاحات وخدمات، ويرفض أي خلافات يمكن أن تحصل".