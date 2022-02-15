عربي
شويغو يستمع إلى تقرير حول تدريبات تدمير سفن العدو في طرطوس السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220215/زفاف-جماعي-للكلاب-في-عيد-الحب-1058654460.html
زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب
زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب
أقيم يوم أمس الاثنين، تزامنا مع يوم الفالنتاين، عيد الحب، حفل زفاف جماعي للكلاب في ليما. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:35+0000
2022-02-15T14:35+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058654465_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_5472e1977f16a0d0121b8e10474548f0.jpg
تم إقامة زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب، ولهذا الغرض على وجه الخصوص، أَلبس أصحاب الحيوانات الأليفة هذه الحيوانات ملابس مميز يحيث ظهرت الإناث في التنانير الزاهية، والذكور في البدلات الرسمية.تم منح كل زوج من الزوجين شهادات خاصة، وبدلاً من التوقيع، تركت الكلاب آثار أقدامها. يذكر أن حفلات الزفاف الجماعية للكلاب في بيرو هي تقليد شائع. لذلك يريد المنظمون زيادة مسؤولية أصحاب الحيوانات الأليفة عنها.تقول منظمة العرض، باتريشيا بالاري:شاهد أيضا - أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058654465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b22f9b2418d7a77503fca921fc33a124.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة

زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب

14:35 GMT 15.02.2022
تابعنا عبرGoogle news
أقيم يوم أمس الاثنين، تزامنا مع يوم الفالنتاين، عيد الحب، حفل زفاف جماعي للكلاب في ليما.
© REUTERS / Angela Ponce

تجلس الكلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

تجلس الكلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS / Angela Ponce

تجلس الكلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

© REUTERS / Angela Ponce

كلاب قبل حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

كلاب قبل حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS / Angela Ponce

كلاب قبل حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

© REUTERS / Angela Ponce

أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
3/7
© REUTERS / Angela Ponce

أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

© REUTERS / Angela Ponce

امرأة تضع القبعة على رأس كلابها خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

امرأة تضع القبعة على رأس كلابها خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
4/7
© REUTERS / Angela Ponce

امرأة تضع القبعة على رأس كلابها خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

© REUTERS / Angela Ponce

كلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

 كلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© REUTERS / Angela Ponce

كلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

© REUTERS / Angela Ponce

أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS / Angela Ponce

أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

© REUTERS / Angela Ponce

نساء يحملن كلابهن خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

نساء يحملن كلابهن خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© REUTERS / Angela Ponce

نساء يحملن كلابهن خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.

تم إقامة زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب، ولهذا الغرض على وجه الخصوص، أَلبس أصحاب الحيوانات الأليفة هذه الحيوانات ملابس مميز يحيث ظهرت الإناث في التنانير الزاهية، والذكور في البدلات الرسمية.
تم منح كل زوج من الزوجين شهادات خاصة، وبدلاً من التوقيع، تركت الكلاب آثار أقدامها.
يذكر أن حفلات الزفاف الجماعية للكلاب في بيرو هي تقليد شائع.
لذلك يريد المنظمون زيادة مسؤولية أصحاب الحيوانات الأليفة عنها.
تقول منظمة العرض، باتريشيا بالاري:
تم اليوم تزويج ثمانية أزواج من الكلاب. كان هذا الحدث ممتعًا جدًا لكل من أصحاب الكلاب أنفسهم وحيواناتهم الأليفة. نأمل أن يصبح تقليدًا جيدًا بمرور الوقت.
شاهد أيضا - أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала