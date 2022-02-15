https://arabic.sputniknews.com/20220215/زفاف-جماعي-للكلاب-في-عيد-الحب-1058654460.html

زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب

زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب

أقيم يوم أمس الاثنين، تزامنا مع يوم الفالنتاين، عيد الحب، حفل زفاف جماعي للكلاب في ليما. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T14:35+0000

2022-02-15T14:35+0000

2022-02-15T14:35+0000

صور

وسائط متعددة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058654465_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_5472e1977f16a0d0121b8e10474548f0.jpg

تم إقامة زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب، ولهذا الغرض على وجه الخصوص، أَلبس أصحاب الحيوانات الأليفة هذه الحيوانات ملابس مميز يحيث ظهرت الإناث في التنانير الزاهية، والذكور في البدلات الرسمية.تم منح كل زوج من الزوجين شهادات خاصة، وبدلاً من التوقيع، تركت الكلاب آثار أقدامها. يذكر أن حفلات الزفاف الجماعية للكلاب في بيرو هي تقليد شائع. لذلك يريد المنظمون زيادة مسؤولية أصحاب الحيوانات الأليفة عنها.تقول منظمة العرض، باتريشيا بالاري:شاهد أيضا - أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, صور, وسائط متعددة