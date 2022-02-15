https://arabic.sputniknews.com/20220215/زفاف-جماعي-للكلاب-في-عيد-الحب-1058654460.html
زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب
زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب
أقيم يوم أمس الاثنين، تزامنا مع يوم الفالنتاين، عيد الحب، حفل زفاف جماعي للكلاب في ليما. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:35+0000
2022-02-15T14:35+0000
2022-02-15T14:35+0000
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تم إقامة زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب، ولهذا الغرض على وجه الخصوص، أَلبس أصحاب الحيوانات الأليفة هذه الحيوانات ملابس مميز يحيث ظهرت الإناث في التنانير الزاهية، والذكور في البدلات الرسمية.تم منح كل زوج من الزوجين شهادات خاصة، وبدلاً من التوقيع، تركت الكلاب آثار أقدامها. يذكر أن حفلات الزفاف الجماعية للكلاب في بيرو هي تقليد شائع. لذلك يريد المنظمون زيادة مسؤولية أصحاب الحيوانات الأليفة عنها.تقول منظمة العرض، باتريشيا بالاري:شاهد أيضا - أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو
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زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب تابعنا عبر
أقيم يوم أمس الاثنين، تزامنا مع يوم الفالنتاين، عيد الحب، حفل زفاف جماعي للكلاب في ليما.
© REUTERS / Angela Ponce
تجلس الكلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
تجلس الكلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
© REUTERS / Angela Ponce
كلاب قبل حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
كلاب قبل حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
© REUTERS / Angela Ponce
أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
© REUTERS / Angela Ponce
امرأة تضع القبعة على رأس كلابها خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
امرأة تضع القبعة على رأس كلابها خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
© REUTERS / Angela Ponce
كلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
كلاب خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
© REUTERS / Angela Ponce
أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
أشخاص يحملون كلابهم خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
© REUTERS / Angela Ponce
نساء يحملن كلابهن خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
نساء يحملن كلابهن خلال حفل زفاف رمزي كجزء من مسابقة MatriCan ( ماتريكان: مسرحية للكلمات الإسبانية لكلمة زفاف وكلب) في يوم عيد الحب في ليما، بيرو 14 فبراير 2022.
تم
إقامة زفاف جماعي للكلاب في عيد الحب، ولهذا الغرض على وجه الخصوص، أَلبس أصحاب الحيوانات الأليفة هذه الحيوانات ملابس مميز يحيث ظهرت الإناث في التنانير الزاهية، والذكور في البدلات الرسمية.
تم منح كل زوج من الزوجين شهادات خاصة، وبدلاً من التوقيع، تركت الكلاب آثار أقدامها.
يذكر أن
حفلات الزفاف الجماعية للكلاب
في بيرو هي تقليد شائع.
لذلك يريد المنظمون زيادة مسؤولية أصحاب الحيوانات الأليفة عنها.
تقول منظمة العرض، باتريشيا بالاري:
تم اليوم تزويج ثمانية أزواج من الكلاب. كان هذا الحدث ممتعًا جدًا لكل من أصحاب الكلاب أنفسهم وحيواناتهم الأليفة. نأمل أن يصبح تقليدًا جيدًا بمرور الوقت.