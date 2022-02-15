https://arabic.sputniknews.com/20220215/سفير-إسرائيل-العلاقات-مع-البحرين-أمنية-في-الأساس-لمواجهة-التهديدات-الإقليمية-1058603568.html
سفير إسرائيل: العلاقات مع البحرين "أمنية" في الأساس لمواجهة التهديدات الإقليمية
سفير إسرائيل: العلاقات مع البحرين "أمنية" في الأساس لمواجهة التهديدات الإقليمية
أكد السفير الإسرائيلي لدى البحرين، إيتان نائيه، أن أساس العلاقات بين الدولتين سيكون أمنيا حتما نظرا للتهديدات الإقليمية المشتركة واقتصاديا أيضا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:44+0000
2022-02-15T10:44+0000
2022-02-15T10:44+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف في مقابلة مع إذاعة الجيش، أن هناك آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين.من جهته قال المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية أوفير غنتلمان، للإذاعة ذاتها، إن إسرائيل والبحرين تواجهان التحديات ذاتها سواء كانت من إيران أو التنظيمات الإرهابية ومن الطبيعي أن تتعاونا من أجل مواجهة هذه التحديات، وفق قوله.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيتن وصل مساء الاثنين إلى المنامة في زيارة رسمية، التقى خلالها ملك البلاد حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.ووقعت إسرائيل والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول من العام 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وقال بينيت في حوار أجرته صحيفة "الأيام" البحرينية، إن إيران هي مصدر التحديات لإسرائيل والبحرين، متهما طهران بالعمل على تدمير الدول المعتدلة وهو ما لن تسمح به تل أبيب، وفق قوله.وتابع: "إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بينيت-في-أول-حوار-لصحيفة-خليجية-إيران-مصدر-التحديات-لإسرائيل-والبحرين-1058572047.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم
سفير إسرائيل: العلاقات مع البحرين "أمنية" في الأساس لمواجهة التهديدات الإقليمية
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أكد السفير الإسرائيلي لدى البحرين، إيتان نائيه، أن أساس العلاقات بين الدولتين سيكون أمنيا حتما نظرا للتهديدات الإقليمية المشتركة واقتصاديا أيضا.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة الجيش
، أن هناك آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين.
من جهته قال المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية أوفير غنتلمان، للإذاعة ذاتها، إن إسرائيل والبحرين تواجهان التحديات ذاتها سواء كانت من إيران أو التنظيمات الإرهابية ومن الطبيعي أن تتعاونا من أجل مواجهة هذه التحديات، وفق قوله.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيتن وصل مساء الاثنين إلى المنامة في زيارة رسمية، التقى خلالها ملك البلاد حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.
ووقعت إسرائيل والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول من العام 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال بينيت في حوار أجرته صحيفة "الأيام
" البحرينية، إن إيران هي مصدر التحديات لإسرائيل والبحرين، متهما طهران بالعمل على تدمير الدول المعتدلة وهو ما لن تسمح به تل أبيب، وفق قوله.
وتابع: "إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران".