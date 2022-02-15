https://arabic.sputniknews.com/20220215/بينيت-في-أول-حوار-لصحيفة-خليجية-إيران-مصدر-التحديات-لإسرائيل-والبحرين-1058572047.html

بينيت في أول حوار لصحيفة خليجية: إيران مصدر التحديات لإسرائيل والبحرين

بينيت في أول حوار لصحيفة خليجية: إيران مصدر التحديات لإسرائيل والبحرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إيران هي مصدر التحديات لإسرائيل والبحرين، متهما طهران بالعمل على تدمير الدول المعتدلة وهو ما لن تسمح به تل أبيب، وفق قوله. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T08:20+0000

2022-02-15T08:20+0000

2022-02-15T08:20+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة "الأيام" البحرينية مع بينيت، هو الأول الذي تجريه صحيفة خليجية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يزور المنامة حاليا.وقال بينيت: "إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران".وأضاف: "إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها، وتدعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل في منطقتكم وفي منطقتنا من أجل تحقيق هدف واحد وهو تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها وبتحقيق الاستقرار والسلام، ونصب تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في مكانها. لن نسمح بذلك".وتابع رئيس وزراء إسرائيل: "نحن نقاتل إيران وأتباعها في المنطقة ليل ونهار وسنساعد أصدقاءنا فيما يخص تعزيز السلام والأمن الاستقرار كلما طُلِب منا ذلك".وفي تعليقه عن أسباب رفض إسرائيل للمفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، قال بينيت: "إبرام اتفاقية مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا".واستدرك قائلا: "لأن هذا الاتفاق سيمكنها (إيران) من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها مصمم للأغراض السليمة، وتقول في المقابل إن إسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.وحول السلام بين إسرائيل والبحرين، توقع بينيت أن يتزايد حجم التجارة بشكل ملموس كما حدث مع الإمارات.وأضاف: "أتوقع أيضا أن حجم الحركة السياحية سيتزايد أيضا، بعد انتهاء جائحة كورونا، بطبيعة الحال. وخصوصا، أتطلع إلى أن الشعبين يتعارفان على بعضهما البعض بشكل أفضل من خلال إرسال البعثات المتبادلة وإقامة الفعاليات الثقافية المشتركة وعقد لقاءات دينية وما إلى ذلك. نريد سلاما حارا للغاية مع البحرين".وحول مشاركة بلاده في تمرين "IMX" الذي يقوده الأسطول الخامس الأمريكي، إلى جانب دول لا تتمتع معها بعلاقات دبلوماسية "لحماية الإبحار ومكافحة الأنشطة غير الشرعية في مياه الخليج"، قال بينيت: "إسرائيل هي عبارة عن قوة عسكرية ملموسة في المنطقة وهي تمتلك قدرات عملياتية غير مسبوقة جوا وبحرا وبرا. نحنن معنيون بتوسيع رقعة التعاون العسكري مع أصدقائنا في المنطقة بغية تعزيز الأمن والاستقرار فيه".ووصل بينيت مساء أمس الاثنين إلى المنامة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها ملك البلاد حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.ووقعت إسرائيل والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول من العام 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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