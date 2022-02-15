https://arabic.sputniknews.com/20220215/شمخاني-التحقق-من-إلغاء-الحظر-وتقديم-الضمانات-جزء-لا-يتجزأ-للتوصل-لاتفاق-جيد-في-مفاوضات-فيينا-1058576237.html
شمخاني: التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ للتوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا
شمخاني: التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ للتوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أن "التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ للتوصل إلى اتفاق جيد في... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T09:43+0000
2022-02-15T09:43+0000
2022-02-15T09:43+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وقال شمخاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الإلغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة"، مضيفا أن "نكث أمريكا المؤكد العهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق".وكان متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد أنه لا يوجد مأزق في محادثات فيينا، وأن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، لافتًا إلى أنه يتم بحث ملفات "مهمة وحساسة" حاليا.وقال خطيب زاده، في إفادة صحفية،، إنه "لا يوجد مأزق في فيينا ولم تصل المفاوضات إلى طريق مسدود". وأضاف أنه "يتم بحث ملفات مهمة وحساسة حاليا في فيينا وتحتاج إلى قرار سياسي وإيران اتخذت قرارها بالفعل".وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
شمخاني: التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ للتوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أن "التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا".
وقال شمخاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الإلغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة"، مضيفا أن "نكث أمريكا المؤكد العهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق".
وكان متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد أنه لا يوجد مأزق في محادثات فيينا
، وأن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، لافتًا إلى أنه يتم بحث ملفات "مهمة وحساسة" حاليا.
وقال خطيب زاده، في إفادة صحفية،، إنه "لا يوجد مأزق في فيينا ولم تصل المفاوضات إلى طريق مسدود". وأضاف أنه "يتم بحث ملفات مهمة وحساسة حاليا في فيينا وتحتاج إلى قرار سياسي وإيران اتخذت قرارها بالفعل".
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.