https://arabic.sputniknews.com/20220215/صحيفة-وفد-تركي-رفيع-يصل-إلى-إسرائيل-قبل-لقاء-تاريخي-مرتقب-بين-هرتسوغ-وأردوغان-1058645965.html

صحيفة: وفد تركي رفيع يصل إلى إسرائيل قبل لقاء تاريخي مرتقب بين هرتسوغ وأردوغان

صحيفة: وفد تركي رفيع يصل إلى إسرائيل قبل لقاء تاريخي مرتقب بين هرتسوغ وأردوغان

يزور وفد تركي رفيع المستوى إسرائيل، هذا الأسبوع، قبل زيارة مرتقبة يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا للقاء نظيره رجب طيب أردوغان. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T11:34+0000

2022-02-15T11:34+0000

2022-02-15T11:38+0000

العالم

إسرائيل

رجب طيب أردوغان

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وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، يترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية سادات أونال والمستشار الأول والمتحدث باسم أردوغان إبراهيم قالين.ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، والنائب العام لمقر إقامة الرئيس إيال شفيكي وكبار المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية.وتأتي هذه الزيارة بعد أن سافر أوشبيز إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لمناقشة الترتيبات المتعلقة بزيارة هرتسوغ وتحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن إسرائيل تسير بحذر عندما يتعلق الأمر بمبادرات أردوغان.وقال بينيت "الأمور تسير ببطء شديد وبشكل تدريجي" ، مضيفًا أن رحلة هرتسوغ إلى أنقرة بالتنسيق الكامل معه.ستكون زيارة هرتسوغ هي الأولى لزعيم إسرائيلي منذ أكثر من عقد، بعد فترة من التوترات بين إسرائيل وتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-الموساد-ساعد-في-إحباط-12-مخططا-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1058487339.html

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العالم, إسرائيل, رجب طيب أردوغان