https://arabic.sputniknews.com/20220215/لغز-حير-العلماء-سقوط-مفاجئ-لسرب-طيور-مهاجرة-فيديو-1058573273.html

لغز حير العلماء... سقوط مفاجئ لسرب طيور مهاجرة... فيديو

لغز حير العلماء... سقوط مفاجئ لسرب طيور مهاجرة... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة مقطع مصورا صعبا للحظة سقوط سرب من الطيور من الجو، ما أدى إلى موت العشرات منها في مدينة كواتموك شمالي المكسيك، يوم الاثنين من الأسبوع... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T08:43+0000

2022-02-15T08:43+0000

2022-02-15T08:45+0000

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ذكرت الشرطة المحلية، أن السكان وجدوا على الرصيف والطريق ما يقرب من مائة من الطيور المغردة النافقة، هاجرت خلال هذه الفترة من شمال كندا إلى المكسيك لقضاء الشتاء.انتشر التوثيق النادر على نطاق واسع حيث حاول المشاهدون على وسائل التواصل الاجتماعي حل اللغز- ما الذي تسبب في الموت المفاجئ للطيور؟ وذلك بحسب "news.walla".لا يزال سبب النفوق الجماعي للطيور غير معروف، لكن بعض التكهنات تشير إلى أن الطيور ربما تكون قد عانت من آثار تلوث الهواء المرتفع الذي ابتليت به المنطقة مؤخرا.ومع ذلك، ذكرت "رويترز" أن طبيبا بيطريا محليا أبلغ الشرطة أن الطيور ربما تكون قد نفقت على هذا النحو نتيجة للاستنشاق السريع للأبخرة السامة من مدفئة قريبة أو بسبب الشحن الزائد لكابلات الكهرباء. وقالت السلطات المحلية إن الأمر قيد التحقيق ولم يعرف بعد سبب الموت المأساوي للطيور.من جانبه، قال موقع "Snopes"، إن هذا السقوط ربما كان نتيجة خطأ بسيط ارتكبته الطيور.في عام 2017، على طريق في شمال ويلز، تم العثور على 225 زرزورا نافقا وخلصت السلطات المحلية إلى أن الطيور سقطت ونفقت أثناء محاولتها تفادي طائر جارح مفترس.عادة ما تحلق الطيور المهاجرة في مجموعات عبر شكل يسمى "Murmuration"، وهي رحلة منسقة بترتيب هندسي بين جميع المشاركين فيها، حيث يسعى كل طائر إلى الاقتراب قدر الإمكان من جاره من أجل الحفاظ على نفسه، الغرض من هذه الحركة هو تجنب الطيور الجارحة وكذلك نقل المعلومات.في حين أن هذه الظاهرة رشيقة وجميلة بشكل عام للمشاهدة، فمن الممكن أن يكون جزء من سرب الطيور في المكسيك، على غرار ما حدث في ويلز، قد أخطأ في الحساب عندما حاول الهروب من جوارح وتحطم في النهاية على الأرض.

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