مترجم ذكي في مطاعم الصين

يتجول رجال الأعمال في أولمبياد بكين 2022 حول حاجز اللغة باستخدام تطبيقات عالية التقنية، وهو جهاز يشبه الهاتف الذكي للترجمة من لغة الماندرين الصينية والحفاظ على رنين أدراج النقود.قال وانغ جيانشين، مساعد متجر الآيس كريم، لوكالة "رويترز":وتتم الترجمة من خلال التحدث إلى الهاتف الذكي الذي يقوم بترجمة كلمات الشخص بسرعة قبل قراءتها مرة أخرى بصوت أنثوي. نظرًا لأن الموظفين والمتطوعين غالبًا ما يرتدون الكمامات والأقنعة الواقية البلاستيكية، ما يجعل التواصل صعبًا، ولا تشترك لغة الماندرين مع لغات مثل الإنجليزية والألمانية والنرويجية والفرنسية والروسية التي يتحدث بها العديد من المنافسين الأولمبيين. لحسن الحظ، وُجدت المساعدة على شكل أجهزة مثل "iFLYTEK Jarvisen"، وهو مترجم ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) تم تطويره في الصين. وقال نيكي هانكوك، الملحق الإعلامي لفريق الولايات المتحدة، لـ "رويترز"، بعد طلب الغداء في مطعم "غرين دراغون" (التنين الأخضر):بدروها، رأت لو جوانلي، مديرة مطعم "التنين الأخضر"، أن عددًا قليلاً من الزبائن قد تعجبوا لدى تلقيهم نصائح غير متوقعة حول قائمة الطعام، عندما تُرجم "الفطر" إلى "الفطريات" من بين الحالات الشاذة الأخرى. وأضافت قائلة:كما يستخدم المتحدثون بغير لغة الماندرين أقلام التحديد عند اختيار الأطباق التي يريدونها على القوائم البلاستيكية، ويتم الاتصال اللفظي من خلال جهاز الترجمة. وعلى الرغم من أن التطبيقات والأجهزة تعمل بشكل جيد بالنسبة للكثيرين، إلا إنه لا تزال بعض المعاني تضيع في الترجمة. أوضح الصحفي الألماني فرانك شنايدر، الذي كان جالساً في متجر الآيس كريم حيث يعمل وانغ:
خادم صيني يحمل جهاز ترجمة، يُستخدم للتواصل مع الضيوف الأجانب، في مطعم "التنين الأخضر" داخل الحلقة المغلقة للأولمبياد في تشانغجياكو، الصين ، 14 فبراير 2022.
يتجول رجال الأعمال في أولمبياد بكين 2022 حول حاجز اللغة باستخدام تطبيقات عالية التقنية، وهو جهاز يشبه الهاتف الذكي للترجمة من لغة الماندرين الصينية والحفاظ على رنين أدراج النقود.
قال وانغ جيانشين، مساعد متجر الآيس كريم، لوكالة "رويترز":
في الأيام القليلة الماضية كان لدينا المزيد من الزبائن، واعتمدنا على هذا الهاتف الذكي للترجمة عند التواصل معهم.
وتتم الترجمة من خلال التحدث إلى الهاتف الذكي الذي يقوم بترجمة كلمات الشخص بسرعة قبل قراءتها مرة أخرى بصوت أنثوي.
نظرًا لأن الموظفين والمتطوعين غالبًا ما يرتدون الكمامات والأقنعة الواقية البلاستيكية، ما يجعل التواصل صعبًا، ولا تشترك لغة الماندرين مع لغات مثل الإنجليزية والألمانية والنرويجية والفرنسية والروسية التي يتحدث بها العديد من المنافسين الأولمبيين.
لحسن الحظ، وُجدت المساعدة على شكل أجهزة مثل "iFLYTEK Jarvisen"، وهو مترجم ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) تم تطويره في الصين.
وقال نيكي هانكوك، الملحق الإعلامي لفريق الولايات المتحدة، لـ "رويترز"، بعد طلب الغداء في مطعم "غرين دراغون" (التنين الأخضر):
أعتقد أن التطبيق يعمل بشكل جيد للغاية، ويبدو أنه يعمل بشكل مثالي. أجابتني (النادلة) وكانت قد قالت نفس الشيء الذي قلته.
بدروها، رأت لو جوانلي، مديرة مطعم "التنين الأخضر"، أن عددًا قليلاً من الزبائن قد تعجبوا لدى تلقيهم نصائح غير متوقعة حول قائمة الطعام، عندما تُرجم "الفطر" إلى "الفطريات" من بين الحالات الشاذة الأخرى. وأضافت قائلة:
بعض أطباقنا لها أسماء تقليدية غير عادية إلى حد ما، لذلك هناك بعض عدم الدقة في الترجمة، لكن ذلك لم يقلل من اهتمام الزبائن (بالأطباق). إنه أمر مضحك للغاية.
كما يستخدم المتحدثون بغير لغة الماندرين أقلام التحديد عند اختيار الأطباق التي يريدونها على القوائم البلاستيكية، ويتم الاتصال اللفظي من خلال جهاز الترجمة. وعلى الرغم من أن التطبيقات والأجهزة تعمل بشكل جيد بالنسبة للكثيرين، إلا إنه لا تزال بعض المعاني تضيع في الترجمة.
أوضح الصحفي الألماني فرانك شنايدر، الذي كان جالساً في متجر الآيس كريم حيث يعمل وانغ:
ذات مرة كانت لدينا تجربة عندما أردنا "حليب البقر". لكن "البقرة" بالإنجليزية كانت تُفهم على أنها "سعال"، مما جعل الأمر مربكاً لنا - فالناس هنا متخوفون جداً من كورونا (كوفيد-19) والسعال هو أحد أعراضه. (لكن) بشكل عام، يعمل الجهاز بشكل جيد.