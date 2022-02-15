https://arabic.sputniknews.com/20220215/مترجم-ذكي-في-مطاعم-الصين-1058569499.html

مترجم ذكي في مطاعم الصين

مترجم ذكي في مطاعم الصين

على الرغم من أن سياسة "صفر كوفيد" الصينية أوقفت تدفق المشجعين الرياضيين الذين عادة ما يهتفون لفريقهم المفضل، لا يزال هناك الآلاف من الرياضيين والمدربين... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T09:19+0000

2022-02-15T09:19+0000

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يتجول رجال الأعمال في أولمبياد بكين 2022 حول حاجز اللغة باستخدام تطبيقات عالية التقنية، وهو جهاز يشبه الهاتف الذكي للترجمة من لغة الماندرين الصينية والحفاظ على رنين أدراج النقود.قال وانغ جيانشين، مساعد متجر الآيس كريم، لوكالة "رويترز":وتتم الترجمة من خلال التحدث إلى الهاتف الذكي الذي يقوم بترجمة كلمات الشخص بسرعة قبل قراءتها مرة أخرى بصوت أنثوي. نظرًا لأن الموظفين والمتطوعين غالبًا ما يرتدون الكمامات والأقنعة الواقية البلاستيكية، ما يجعل التواصل صعبًا، ولا تشترك لغة الماندرين مع لغات مثل الإنجليزية والألمانية والنرويجية والفرنسية والروسية التي يتحدث بها العديد من المنافسين الأولمبيين. لحسن الحظ، وُجدت المساعدة على شكل أجهزة مثل "iFLYTEK Jarvisen"، وهو مترجم ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) تم تطويره في الصين. وقال نيكي هانكوك، الملحق الإعلامي لفريق الولايات المتحدة، لـ "رويترز"، بعد طلب الغداء في مطعم "غرين دراغون" (التنين الأخضر):بدروها، رأت لو جوانلي، مديرة مطعم "التنين الأخضر"، أن عددًا قليلاً من الزبائن قد تعجبوا لدى تلقيهم نصائح غير متوقعة حول قائمة الطعام، عندما تُرجم "الفطر" إلى "الفطريات" من بين الحالات الشاذة الأخرى. وأضافت قائلة:كما يستخدم المتحدثون بغير لغة الماندرين أقلام التحديد عند اختيار الأطباق التي يريدونها على القوائم البلاستيكية، ويتم الاتصال اللفظي من خلال جهاز الترجمة. وعلى الرغم من أن التطبيقات والأجهزة تعمل بشكل جيد بالنسبة للكثيرين، إلا إنه لا تزال بعض المعاني تضيع في الترجمة. أوضح الصحفي الألماني فرانك شنايدر، الذي كان جالساً في متجر الآيس كريم حيث يعمل وانغ:

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