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https://arabic.sputniknews.com/20220215/مصر-تسعى-لتوفير-السلع-الأساسية-لمدة-9-أشهر-بسبب-روسيا-وأوكرنيا-1058653873.html
مصر تسعى لتوفير السلع الأساسية لمدة 9 أشهر بسبب روسيا وأوكرنيا
مصر تسعى لتوفير السلع الأساسية لمدة 9 أشهر بسبب روسيا وأوكرنيا
قال بيان صادر عن وزارة التموين المصرية، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة تسعى إلى ضمان المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لمدة 8 و9 أشهر. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:41+0000
2022-02-15T13:41+0000
مصر
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وحسب وكالة رويترز، تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعمل على استثمار 3.2 مليار دولار في المخزون الاستراتيجي.وأكثر من مرة أعلنت وزارة التموين المصرية عن احتياطي لديها من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، لكن تأثرا بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا وكلتاهما من مصدري القمح لمصر، تعمل الوزارة على أن توفر السلع الأساسية لمدة أطول.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي، وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.
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مصر تسعى لتوفير السلع الأساسية لمدة 9 أشهر بسبب روسيا وأوكرنيا

13:41 GMT 15.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمنظر جوي لوادي النيل، الأقصر، جنوب القاهرة، مصر 9 أبريل 2021
منظر جوي لوادي النيل، الأقصر، جنوب القاهرة، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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قال بيان صادر عن وزارة التموين المصرية، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة تسعى إلى ضمان المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لمدة 8 و9 أشهر.
وحسب وكالة رويترز، تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعمل على استثمار 3.2 مليار دولار في المخزون الاستراتيجي.
وأكثر من مرة أعلنت وزارة التموين المصرية عن احتياطي لديها من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، لكن تأثرا بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا وكلتاهما من مصدري القمح لمصر، تعمل الوزارة على أن توفر السلع الأساسية لمدة أطول.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي، وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.
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