https://arabic.sputniknews.com/20220215/مصر-صندوق-التمويل-العقاري-يعلن-عن-الشروط-والأوراق-المطلوبة-لحجز-وحدة-سكنية-1058663605.html
مصر... صندوق التمويل العقاري يعلن عن الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية
مصر... صندوق التمويل العقاري يعلن عن الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية
أعلن صندوق التمويل العقاري، عن الشروط والأوراق المطلوبة الخاصة بالحصول على وحدة الإسكان الاجتماعي، بتيسيرات مالية على امتداد 30 سنة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:12+0000
2022-02-15T16:12+0000
2022-02-15T16:12+0000
مصر
العالم العربي
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وحسب موقع "اليوم السابع"، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مي عبد الحميد، فى بيان صحفي، إن الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق جاهز لاستقبال كافة طلبات المواطنين بشان التسجيل والتقديم على حجز إحدى الوحدات السكنية المتاحة.ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، يمكن للمواطنين التسجيل الآن والدخول للاستعلام عن كافة الشروط والأوراق المطلوبة التى تتضمنها كراسة الشروط فى هذا الشأن.يشار إلى أنه لأول مرة يتم تقسيط الوحدات السكنية على 30 عاما بنظام فائدة يتراوح ما بين 3% و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.بعض أهم الشروط- لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى.- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنه عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.- الدخل الشهرى لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.ويتم التسجيل ورفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى في مصر خلال الفترة من 15 فبراير/شباط الجاري حتى 8 مارس/آذار المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزير-التموين-المصري-الأسبق-التوتر-في-شرق-أوروبا-سيرفع-أسعار-القمح-وبلدنا-أكبر-المتضررين-1058658240.html
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مصر... صندوق التمويل العقاري يعلن عن الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية
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أعلن صندوق التمويل العقاري، عن الشروط والأوراق المطلوبة الخاصة بالحصول على وحدة الإسكان الاجتماعي، بتيسيرات مالية على امتداد 30 سنة.
وحسب موقع "اليوم السابع"
، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مي عبد الحميد، فى بيان صحفي، إن الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق جاهز لاستقبال كافة طلبات المواطنين بشان التسجيل والتقديم على حجز إحدى الوحدات السكنية المتاحة.
ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، يمكن للمواطنين التسجيل الآن والدخول للاستعلام عن كافة الشروط والأوراق المطلوبة التى تتضمنها كراسة الشروط فى هذا الشأن.
يشار إلى أنه لأول مرة يتم تقسيط الوحدات السكنية على 30 عاما بنظام فائدة يتراوح ما بين 3% و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.
بعض أهم الشروط
- لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى.
- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنه عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.
- الدخل الشهرى لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.
ويتم التسجيل ورفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى في مصر
خلال الفترة من 15 فبراير/شباط الجاري حتى 8 مارس/آذار المقبل.