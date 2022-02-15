https://arabic.sputniknews.com/20220215/منظمة-الصحة-العالمية-تسجيل-لقاح-سبوتنيك-v-يسير-بشكل-مستمر-دون-أي-مشاكل-1058572844.html
منظمة الصحة العالمية: تسجيل لقاح "سبوتنيك V" يسير بشكل مستمر دون أي مشاكل
منظمة الصحة العالمية: تسجيل لقاح "سبوتنيك V" يسير بشكل مستمر دون أي مشاكل
أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوجنوفيتش، اليوم الثلاثاء أن عملية تسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" تسير بشكل جيد. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:35+0000
2022-02-15T08:35+0000
2022-02-15T08:43+0000
العالم
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وقالت فوجنوفيتش لوكالة "سبوتنيك" بهذا الخصوص: "العملية تسير وفقًا لخطة موضوعة، هناك مراحل من الاتفاقات بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومنظمة الصحة بشأن توفير المستندات المطلوبة وكل شيء يسير على ما يرام".وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أنه "من المقرر إجراء عمليات التفتيش من قبل ممثلي منظمة الصحة العالمية على مراكز انتاج اللقاح في روسيا وهذه ممارسة عادية".وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.وفي هذا الإطار، قال مدير مركز "غاماليا"، ألكساندر غينتسبرغ: "قد تكون الفعالية الفعلية للقاح سبوتنيك V، أعلى حتى من نتائج تحليلنا، نظرًا لأن البيانات الموجودة في نظام تسجيل الحالة تسمح بفاصل زمني بين جمع العينة [التاريخ الفعلي للمرض] والتشخيص. أكد سبوتنيك V، مرة أخرى، فعاليته العالية في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
منظمة الصحة العالمية: تسجيل لقاح "سبوتنيك V" يسير بشكل مستمر دون أي مشاكل
08:35 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوجنوفيتش، اليوم الثلاثاء أن عملية تسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" تسير بشكل جيد.
وقالت فوجنوفيتش لوكالة "سبوتنيك" بهذا الخصوص: "العملية تسير وفقًا لخطة موضوعة، هناك مراحل من الاتفاقات بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومنظمة الصحة بشأن توفير المستندات المطلوبة وكل شيء يسير على ما يرام".
وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أنه "من المقرر إجراء عمليات التفتيش من قبل ممثلي منظمة الصحة العالمية على مراكز انتاج اللقاح في روسيا وهذه ممارسة عادية".
وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V"
نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.
وفي هذا الإطار، قال مدير مركز "غاماليا"، ألكساندر غينتسبرغ: "قد تكون الفعالية الفعلية للقاح سبوتنيك V، أعلى حتى من نتائج تحليلنا، نظرًا لأن البيانات الموجودة في نظام تسجيل الحالة تسمح بفاصل زمني بين جمع العينة [التاريخ الفعلي للمرض] والتشخيص. أكد سبوتنيك V، مرة أخرى، فعاليته العالية في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".