وزير الخارجية الأفغاني: إيران أبلغتنا بإمكانية استخدام أراضيها لنقل النفط والغاز
© AFP 2022 / HOSHANG HASHIMIوزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي
© AFP 2022 / HOSHANG HASHIMI
أكد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، أن إيران سمحت لأفغانستان بنقل النفط والغاز عبر أراضيها.
كابول - سبوتنيك. وقال متقي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "تحدثنا مع مسؤولين إيرانيين في موضوع النفط والغاز، وقالوا إنه إذا أرادت الإمارة الإسلامية [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي]، استخدام إيران كدولة عبور فإنهم مستعدون لذلك، وقد تم إحراز تقدم في هذا الشأن".
ولفت متقي إلى أنه التقى بمسؤولين إيرانيين برفقة وفد مكون من وزارة المالية، وزارة المناجم، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد، وزارة الأشغال العامة، ووزارة اللاجئين، مشيرا إلى أن اللقاءات مع الجانب الإيراني "كانت جيدة"، واقترح عقد اجتماعات للمتابعة.
وأردف، "راضون عن العلاقات والتقدم مع إيران".
ولفت متقي إلى أنه التقى بمسؤولين إيرانيين برفقة وفد مكون من وزارة المالية، وزارة المناجم، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد، وزارة الأشغال العامة، ووزارة اللاجئين، مشيرا إلى أن اللقاءات مع الجانب الإيراني "كانت جيدة"، واقترح عقد اجتماعات للمتابعة.
وأردف، "راضون عن العلاقات والتقدم مع إيران".