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https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعتبر-العدوان-الروسي-على-أوكرانيا-محتملا-هذا-الأسبوع-1058675135.html
وزير الخارجية الأمريكي يعتبر "العدوان الروسي" على أوكرانيا محتملا هذا الأسبوع
وزير الخارجية الأمريكي يعتبر "العدوان الروسي" على أوكرانيا محتملا هذا الأسبوع
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، العدوان الروسي ضد أوكرانيا هذا الأسبوع بأنه محتمل، مشيراً إلى نشر العسكريين حول أوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T23:45+0000
2022-02-15T23:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكن في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "العدوان الذي يبدأ هذا الأسبوع ممكن، عندما ننظر إلى نشر القوات الروسية على الأراضي المحيطة بأوكرانيا".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بايدن-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-تنعكس-على-الولايات-المتحدة-1058674137.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي يعتبر "العدوان الروسي" على أوكرانيا محتملا هذا الأسبوع

23:45 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، العدوان الروسي ضد أوكرانيا هذا الأسبوع بأنه محتمل، مشيراً إلى نشر العسكريين حول أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكن في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "العدوان الذي يبدأ هذا الأسبوع ممكن، عندما ننظر إلى نشر القوات الروسية على الأراضي المحيطة بأوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
بايدن: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تنعكس على الولايات المتحدة
21:31 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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