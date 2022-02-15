https://arabic.sputniknews.com/20220215/بايدن-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-تنعكس-على-الولايات-المتحدة-1058674137.html
بايدن: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تنعكس على الولايات المتحدة
بايدن: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تنعكس على الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا التي ستفرض في حال غزو أوكرانيا ستنعكس على الولايات المتحدة نفسها وستؤثر على أسعار الطاقة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T21:31+0000
2022-02-15T21:31+0000
2022-02-15T21:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057871322_0:0:1918:1080_1920x0_80_0_0_b241ffaf87afe0f38e01c87f825afd20.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن خلال خطابه لشعبه: "لأكون دقيقاً، في حال قررت روسيا غزو [أوكرانيا]، العواقب ستكون هنا أيضاً... لن أتظاهر بأنه لن يضرنا، فقد يؤثر على أسعار الطاقة".وأشار إلى أن "واشنطن والناتو لا يمثلان تهديدا لروسيا ونحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".وأستطرد قائلا "أقول للشعب الروسي أنتم لستم عدوا لنا وأنا لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ضد أوكرانيا".ويأتي خطاب الرئيس الأمريكي تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، قد بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات والتحرك إلى ثكناتها العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بايدن-على-جميع-الأمريكيين-مغادرة-أوكرانيا-فورا-لأن-الهجوم-الروسي-ما-زال-محتملا-1058672278.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057871322_299:0:1918:1214_1920x0_80_0_0_e809a728e50935817d2bc95200a4bb46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
بايدن: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تنعكس على الولايات المتحدة
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا التي ستفرض في حال غزو أوكرانيا ستنعكس على الولايات المتحدة نفسها وستؤثر على أسعار الطاقة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن خلال خطابه لشعبه: "لأكون دقيقاً، في حال قررت روسيا غزو [أوكرانيا]، العواقب ستكون هنا أيضاً... لن أتظاهر بأنه لن يضرنا، فقد يؤثر على أسعار الطاقة".
وأشار إلى أن "واشنطن والناتو لا يمثلان تهديدا لروسيا ونحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".
وأستطرد قائلا "أقول للشعب الروسي أنتم لستم عدوا لنا وأنا لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ضد أوكرانيا".
ويأتي خطاب الرئيس الأمريكي تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية
اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.
ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، قد بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات والتحرك إلى ثكناتها العسكرية.