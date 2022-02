وكالة الفضاء الروسية تطلق صاروخا بشحنة معدات إلى الفضاء في مهمة خاصة

На Байконуре идут заключительные предпусковые операции. На стартовом комплексе начался развод вертикальных колонн и отвод кабины обслуживания.

//#Baikonur Cosmodrome: final prelaunch operations are now underway there: the vertical columns and service cabin are retracting. pic.twitter.com/ofZLzQLvcF