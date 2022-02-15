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وكالة الفضاء الروسية تطلق صاروخا بشحنة معدات إلى الفضاء في مهمة خاصة
وكالة الفضاء الروسية تطلق صاروخا بشحنة معدات إلى الفضاء في مهمة خاصة
نجحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخ من طراز "بروغريس إم إس 19" من محطة بايكونور في كازاخستان. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T04:54+0000
2022-02-15T04:54+0000
روسيا
منوعات
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وأصدرت وكالة الفضاء الروسية بيانا رسميا قالت فيه إنه تم إطلاق صاروخ مزود بشحنة من طراز "بروغريس إم إس 19" من محطة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيستغرق وصول الشحنة أكثر من يومين بعد نحو 34 دورة حول الأرض".وبحسب البيان، تحمل الشحنة على متن الصاروخ معدات لوجيستية هامة للمحطة أبرزها الوقود ومياه الشرب والنيتروجين المضغوط، بالإضافة إلى معدات الصيانة للأنظمة الموجودة على متن المحطة والمواد الطبية والإمدادات الصحية والملابس، وحصص الإعاشة والأغذية الطازجة.كما تحمل الشحنة على متنها ستة أقمار صناعية صغيرة من طراز "YUZGU-55"، حيث سيتم إطلاقها خلال إحدى العمليات في الفضاء إلى المدار بواسطة رواد الفضاء الروس.
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روسيا, منوعات

وكالة الفضاء الروسية تطلق صاروخا بشحنة معدات إلى الفضاء في مهمة خاصة

04:54 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
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نجحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخ من طراز "بروغريس إم إس 19" من محطة بايكونور في كازاخستان.
وأصدرت وكالة الفضاء الروسية بيانا رسميا قالت فيه إنه تم إطلاق صاروخ مزود بشحنة من طراز "بروغريس إم إس 19" من محطة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيستغرق وصول الشحنة أكثر من يومين بعد نحو 34 دورة حول الأرض".
وبحسب البيان، تحمل الشحنة على متن الصاروخ معدات لوجيستية هامة للمحطة أبرزها الوقود ومياه الشرب والنيتروجين المضغوط، بالإضافة إلى معدات الصيانة للأنظمة الموجودة على متن المحطة والمواد الطبية والإمدادات الصحية والملابس، وحصص الإعاشة والأغذية الطازجة.
كما تحمل الشحنة على متنها ستة أقمار صناعية صغيرة من طراز "YUZGU-55"، حيث سيتم إطلاقها خلال إحدى العمليات في الفضاء إلى المدار بواسطة رواد الفضاء الروس.
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