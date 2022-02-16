https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-زيارة-الرئيس-الإسرائيلي-لتركيا-ستنعكس-على-العلاقات-الثنائية-1058711692.html

أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستنعكس على العلاقات الثنائية

أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستنعكس على العلاقات الثنائية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقبة لتركيا بأنها "إيجابية"، معتبرا أنها ستنعكس على العلاقات الثنائية بشكل جيد. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T15:04+0000

2022-02-16T15:04+0000

2022-02-16T15:04+0000

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

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وذكرت وكالة "الأناضول" أنه أدلى بهذه التصريحات خلال حوار مع الصحفيين على متن طائرة العودة من زيارته الرسمية للإمارات مساء الثلاثاء.وقال الرئيس التركي إنه أجرى اتصالات هاتفية إيجابية مع هرتسوغ، موضحا أنه من المرتقب أن يزور تركيا في مارس/ آذار القادم.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس التركي موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي.وأوضح أن الزيارة ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه نحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-نأمل-في-إجراء-لقاء-ثلاثي-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-حال-وافق-بوتين-على-ذلك-1058689368.html

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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل