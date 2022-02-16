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https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-زيارة-الرئيس-الإسرائيلي-لتركيا-ستنعكس-على-العلاقات-الثنائية-1058711692.html
أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستنعكس على العلاقات الثنائية
أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستنعكس على العلاقات الثنائية
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقبة لتركيا بأنها "إيجابية"، معتبرا أنها ستنعكس على العلاقات الثنائية بشكل جيد. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T15:04+0000
2022-02-16T15:04+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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وذكرت وكالة "الأناضول" أنه أدلى بهذه التصريحات خلال حوار مع الصحفيين على متن طائرة العودة من زيارته الرسمية للإمارات مساء الثلاثاء.وقال الرئيس التركي إنه أجرى اتصالات هاتفية إيجابية مع هرتسوغ، موضحا أنه من المرتقب أن يزور تركيا في مارس/ آذار القادم.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس التركي موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي.وأوضح أن الزيارة ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه نحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-نأمل-في-إجراء-لقاء-ثلاثي-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-حال-وافق-بوتين-على-ذلك-1058689368.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستنعكس على العلاقات الثنائية

15:04 GMT 16.02.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقبة لتركيا بأنها "إيجابية"، معتبرا أنها ستنعكس على العلاقات الثنائية بشكل جيد.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه أدلى بهذه التصريحات خلال حوار مع الصحفيين على متن طائرة العودة من زيارته الرسمية للإمارات مساء الثلاثاء.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
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11:46 GMT
وقال الرئيس التركي إنه أجرى اتصالات هاتفية إيجابية مع هرتسوغ، موضحا أنه من المرتقب أن يزور تركيا في مارس/ آذار القادم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس التركي موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي.
وأوضح أن الزيارة ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه نحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة.
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