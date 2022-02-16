https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-نأمل-في-إجراء-لقاء-ثلاثي-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-حال-وافق-بوتين-على-ذلك-1058689368.html

أردوغان: نأمل في إجراء لقاء ثلاثي مع روسيا وأوكرانيا في تركيا حال وافق بوتين على ذلك

أردوغان: نأمل في إجراء لقاء ثلاثي مع روسيا وأوكرانيا في تركيا حال وافق بوتين على ذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يرغب في إجراء لقاء ثلاثي مع قادة روسيا وأوكرانيا في تركيا، وذلك في ظل التوترات الحالية بين البلدين،... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T11:46+0000

2022-02-16T11:46+0000

2022-02-16T11:46+0000

روسيا

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وقال أردوغان، في تصريحات صحفية خلال عودته من الإمارات إلى تركيا: "أرغب في معرفة رأي بوتين حول الاجتماع الثلاثي بتركيا من خلال إجراء اتصال هاتفي به".وقال المتحدت باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "بالنسبة للقاء مع زيلينسكي، فهو بديهي، وبالطبع، لا أحد يرفض ذلك، إذا كان هذا الاجتماع يساعد حقا في حل هذا الوضع في جنوب شرقي البلاد الذي أصبح عقدة حقيقة، وبوتين على استعداد للقاء أي شخص".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/أردوغان-بوتين-أبلغنا-أنه-سيزور-تركيا-عقب-زيارته-إلى-الصين-1057746820.html

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روسيا