عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إسرائيل-تبحث-توسيع-التعاون-العسكري-مع-اليونان-وقبرص-رصيد-إستراتيجي-1058718455.html
إسرائيل تبحث توسيع التعاون العسكري مع اليونان وقبرص.. "رصيد إستراتيجي"
إسرائيل تبحث توسيع التعاون العسكري مع اليونان وقبرص.. "رصيد إستراتيجي"
بحثت إسرائيل توسيع التعاون العسكري مع حليفتيها، اليونان وقبرص، حيث عقد مسؤولون من الدول الثلاث اجتماعا بهذا الشأن في العاصمة اليونانية، أثينا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T18:01+0000
2022-02-16T18:01+0000
أخبار اليونان
قبرص
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة الجنرال تال كلمان، قد التقى بقادة الهيئات الاستراتيجية في اليونان وقبرص، لبحث فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التحالف بين الجيوش الثلاثة يعد بمثابة "رصيد إستراتيجي"، وبأن إسرائيل ملتزمة بتعميق روابط التعاون الاستراتيجي مع كل من قبرص واليونان.وبدوره نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "الاجتماع الذي عقد في أثينا، تضمن سلسلة من الإيجازات الإستراتيجية والعسكرية، بالإضافة إلى ندوات مهنية لمناقشة فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى".وتابع أدرعي: "لقد رحّب القادة (العسكريون) بتعزيز العلاقات بين الجيوش، حيث أشاروا إلى أن الأشهر الأخيرة تعتبر غير مسبوقة من حيث حجم النشاط المشترك في الشرق الأوسط".ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الجنرال تال كلمان، أن "المثلث الاستراتيجي والأمني ​​الذي تبلور بين إسرائيل واليونان وقبرص هو عبارة عن تطور إقليمي مهم. التعاون بيننا عامل مضاعف للقوة ومصلحة مشتركة مهمة".وأضاف كلمان أن "هذا التحالف الثلاثي يعتبر كنزا ونحن في الجيش الإسرائيلي ملتزمون بمواصلة تعميق العلاقات العسكرية سواء في التدريبات أو بالتنسيق العسكري".
أخبار اليونان
قبرص
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليونان, قبرص, إسرائيل, أخبار العالم الآن

إسرائيل تبحث توسيع التعاون العسكري مع اليونان وقبرص.. "رصيد إستراتيجي"

18:01 GMT 16.02.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبرGoogle news
بحثت إسرائيل توسيع التعاون العسكري مع حليفتيها، اليونان وقبرص، حيث عقد مسؤولون من الدول الثلاث اجتماعا بهذا الشأن في العاصمة اليونانية، أثينا.
وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة الجنرال تال كلمان، قد التقى بقادة الهيئات الاستراتيجية في اليونان وقبرص، لبحث فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التحالف بين الجيوش الثلاثة يعد بمثابة "رصيد إستراتيجي"، وبأن إسرائيل ملتزمة بتعميق روابط التعاون الاستراتيجي مع كل من قبرص واليونان.
وبدوره نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "الاجتماع الذي عقد في أثينا، تضمن سلسلة من الإيجازات الإستراتيجية والعسكرية، بالإضافة إلى ندوات مهنية لمناقشة فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى".
وتابع أدرعي: "لقد رحّب القادة (العسكريون) بتعزيز العلاقات بين الجيوش، حيث أشاروا إلى أن الأشهر الأخيرة تعتبر غير مسبوقة من حيث حجم النشاط المشترك في الشرق الأوسط".
ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الجنرال تال كلمان، أن "المثلث الاستراتيجي والأمني ​​الذي تبلور بين إسرائيل واليونان وقبرص هو عبارة عن تطور إقليمي مهم. التعاون بيننا عامل مضاعف للقوة ومصلحة مشتركة مهمة".
وأضاف كلمان أن "هذا التحالف الثلاثي يعتبر كنزا ونحن في الجيش الإسرائيلي ملتزمون بمواصلة تعميق العلاقات العسكرية سواء في التدريبات أو بالتنسيق العسكري".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала