https://arabic.sputniknews.com/20220216/إسرائيل-تبحث-توسيع-التعاون-العسكري-مع-اليونان-وقبرص-رصيد-إستراتيجي-1058718455.html

إسرائيل تبحث توسيع التعاون العسكري مع اليونان وقبرص.. "رصيد إستراتيجي"

إسرائيل تبحث توسيع التعاون العسكري مع اليونان وقبرص.. "رصيد إستراتيجي"

بحثت إسرائيل توسيع التعاون العسكري مع حليفتيها، اليونان وقبرص، حيث عقد مسؤولون من الدول الثلاث اجتماعا بهذا الشأن في العاصمة اليونانية، أثينا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T18:01+0000

2022-02-16T18:01+0000

2022-02-16T18:01+0000

أخبار اليونان

قبرص

إسرائيل

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg

وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة الجنرال تال كلمان، قد التقى بقادة الهيئات الاستراتيجية في اليونان وقبرص، لبحث فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التحالف بين الجيوش الثلاثة يعد بمثابة "رصيد إستراتيجي"، وبأن إسرائيل ملتزمة بتعميق روابط التعاون الاستراتيجي مع كل من قبرص واليونان.وبدوره نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "الاجتماع الذي عقد في أثينا، تضمن سلسلة من الإيجازات الإستراتيجية والعسكرية، بالإضافة إلى ندوات مهنية لمناقشة فرص توسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى".وتابع أدرعي: "لقد رحّب القادة (العسكريون) بتعزيز العلاقات بين الجيوش، حيث أشاروا إلى أن الأشهر الأخيرة تعتبر غير مسبوقة من حيث حجم النشاط المشترك في الشرق الأوسط".ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الجنرال تال كلمان، أن "المثلث الاستراتيجي والأمني ​​الذي تبلور بين إسرائيل واليونان وقبرص هو عبارة عن تطور إقليمي مهم. التعاون بيننا عامل مضاعف للقوة ومصلحة مشتركة مهمة".وأضاف كلمان أن "هذا التحالف الثلاثي يعتبر كنزا ونحن في الجيش الإسرائيلي ملتزمون بمواصلة تعميق العلاقات العسكرية سواء في التدريبات أو بالتنسيق العسكري".

أخبار اليونان

قبرص

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليونان, قبرص, إسرائيل, أخبار العالم الآن