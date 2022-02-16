https://arabic.sputniknews.com/20220216/الأمن-المصري-يصدر-بيانا-بشأن-فيديو-مثير-للجدل-تم-تصويره-داخل-قسم-شرطة-1058688477.html

الأمن المصري يصدر بيانا بشأن فيديو مثير للجدل تم تصويره داخل قسم شرطة

الأمن المصري يصدر بيانا بشأن فيديو مثير للجدل تم تصويره داخل قسم شرطة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن كذب ما ادعاه بعض المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام، خلال مقطع مرئي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعذيبهم بالقسم. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T11:23+0000

2022-02-16T11:23+0000

2022-02-16T11:23+0000

أخبار مصر الآن

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وأكدت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، أنها "توصلت إلى عدم صحة هذه الإدعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مهرب، ثم أذيع للادعاء كذبا بذلك".وكانت وحدة الرصد والتحليل رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقر حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جراء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.وطلبت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخطط الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.هذا، وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الذي استجوبته عدة اتهامات أنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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