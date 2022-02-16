https://arabic.sputniknews.com/20220216/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-توفير-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-في-الصيدليات-1058697508.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات
الحكومة المصرية تكشف حقيقة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة البدء في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:54+0000
2022-02-16T13:54+0000
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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الأخبار التي نشرت بهذا الشأن غير صحيحة، مشددا على أن اللقحات المضادة لفيروس كورونا تتوفر في المراكز المخصصة لها والتي سبق وأعلنت عنها وزارة الصحة.وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، إلى أن "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات"، وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.ونقل المركز عن وزارة الصحة تأكيدها "أنه لا صحة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة".وأشارت إلى أن هذه الأماكن يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.وأكدت الوزارة أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين.وشددت الوزارة على وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.
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مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا
الحكومة المصرية تكشف حقيقة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات
13:54 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة البدء في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الأخبار التي نشرت بهذا الشأن غير صحيحة، مشددا على أن اللقحات المضادة لفيروس كورونا تتوفر في المراكز المخصصة لها والتي سبق وأعلنت عنها وزارة الصحة.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، إلى أن "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
في الصيدليات"، وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.
ونقل المركز عن وزارة الصحة تأكيدها "أنه لا صحة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة".
وأشارت إلى أن هذه الأماكن يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.
وأكدت الوزارة أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين.
وشددت الوزارة على وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.