https://arabic.sputniknews.com/20220216/العراق-إحباط-محاولة-تفجير-برجين-لنقل-الكهرباء-في-صلاح-الدين-1058716650.html
العراق.. إحباط محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء في صلاح الدين
العراق.. إحباط محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء في صلاح الدين
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T16:57+0000
2022-02-16T16:57+0000
2022-02-16T16:57+0000
أخبار العراق اليوم
تفجير
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في العراق، بحسب وكالة الانباء الرسمية العراقية.وقال البيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.وأوضحت أن عملية التفجير المفترضة كانت ستتم بواسطة عبوتيين ناسفتين تم وضعهما على ركائز البرجين في "خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج 51 وبرج 52".وذكر البيان أنه جرى الاتصال بقيادة عمليات صلاح الدين بهدف تفكيك العبوات التي تمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-العراقي-يعزز-قدراته-بشراء-طائرات-مسيرة-ودبابات-متطورة-1058449523.html
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أخبار العراق اليوم, تفجير
العراق.. إحباط محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء في صلاح الدين
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في العراق، بحسب وكالة الانباء الرسمية العراقية
.
وقال البيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط عملية تفجير برجين
لنقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.
وأوضحت أن عملية التفجير المفترضة كانت ستتم بواسطة عبوتيين ناسفتين تم وضعهما على ركائز البرجين في "خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج 51 وبرج 52".
وذكر البيان أنه جرى الاتصال بقيادة عمليات صلاح الدين بهدف تفكيك العبوات التي تمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر.