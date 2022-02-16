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الكرملين: الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك
الكرملين: الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين يوافق على أن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:33+0000
2022-02-16T10:33+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيكون انتهاكًا لاتفاقيات مينسك: "بالطبع ليست هناك علاقة بين الاعتراف وبين اتفاقيات مينسك. هذا صحيح .... وقال الرئيس إن المهمة الرئيسية هي تنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك".أوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر استعداد الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن الأمن أمرًا إيجابيًا، ويأمل في بدء عملية التفاوض.وتابع: "في هذه الحالة، يؤكد الرئيس بوتين أيضًا رغبتنا واستعدادنا للدخول في مثل هذه المفاوضات، وربما يكون من الإيجابي أن يعلن رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) أيضًا عن استعداده لبدء مثل هذه المفاوضات الجادة".
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الكرملين: الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك

10:33 GMT 16.02.2022
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الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين يوافق على أن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيكون انتهاكًا لاتفاقيات مينسك: "بالطبع ليست هناك علاقة بين الاعتراف وبين اتفاقيات مينسك. هذا صحيح .... وقال الرئيس إن المهمة الرئيسية هي تنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك".
أوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر استعداد الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن الأمن أمرًا إيجابيًا، ويأمل في بدء عملية التفاوض.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أنه عند مناقشة الجوانب العقلانية التي اشار اليها الاميركيون، أن تتم مناقشتها بشكل مترابط مع تلك الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لنا، ونأمل أن تبدأ عملية التفاوض هذه".
وتابع: "في هذه الحالة، يؤكد الرئيس بوتين أيضًا رغبتنا واستعدادنا للدخول في مثل هذه المفاوضات، وربما يكون من الإيجابي أن يعلن رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) أيضًا عن استعداده لبدء مثل هذه المفاوضات الجادة".
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