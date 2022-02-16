https://arabic.sputniknews.com/20220216/دراسة-تكشف-علاج-الصداع-الصباحي-اليومي-1058676391.html

دراسة تكشف علاج الصداع الصباحي اليومي

دراسة تكشف علاج الصداع الصباحي اليومي

لا يرتبط الصداع المتكرر في الصباح بالضرورة بظروف النوم، قد تصاب بالصداع النصفي والذي يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم، بما في ذلك الصباح. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T05:44+0000

2022-02-16T05:44+0000

2022-02-16T05:44+0000

مجتمع

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عادة ما يكون الصداع النصفي وراثيًا، لذلك قد يكون من الصعب منعه. ومع ذلك، هناك أدوية يمكنها علاج أعراضه، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".إذا كنت تعاني من صداع متكرر في الصباح، فتحدث مع طبيبك حول السبب الكامن وراء ذلك.كيفية علاج الصداع الصباحيهناك الكثير من الطرق لعلاج أعراض الصداع عند حدوثها، من الأفضل علاج الصداع دون دواء عندما يكون ذلك ممكنًا، خاصةً للألم الخفيف.قال لورانس نيومان، طبيب أعصاب ومدير قسم الصداع في جامعة نيويورك لانغون هيلث في نيويورك:بدلًا من تناول الأدوية، جرب شرب كوب من القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة إذا كنت تعاني من الصداع في الصباح.تشمل الطرق الأخرى الخالية من الأدوية لعلاج الصداع، وضع كيس ثلج على رأسك، وشرب الكثير من الماء، وأخذ قسط من الراحة في غرفة مظلمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/خطأ-شائع-نقوم-به-عند-الشعور-بالصداع-1058476461.html

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