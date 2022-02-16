https://arabic.sputniknews.com/20220216/دولة-عربية-تعطي-منحة-شهرية-وتغطية-صحية-للعاطلين-عن-العمل-1058679588.html

دولة عربية تعطي منحة شهرية وتغطية صحية للعاطلين عن العمل

دولة عربية تعطي منحة شهرية وتغطية صحية للعاطلين عن العمل

قررت دولة عربية منح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 100 دولار، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T08:07+0000

2022-02-16T08:07+0000

2022-02-16T08:07+0000

الجزائر

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وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية، بثها التلفزيون الجزائري، إن "الحكومة ستمنح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار)، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية".وأوضح تبون، أن "الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب"، مضيفا أن "هذه المنحة تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها".وأكد أن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022، كاشفا عن تقليص العبء الضريبي على الخبازين، ابتداء من نهاية مارس/ آذار المقبل.وكان تبون، أكد أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد أي خلاف بشأن القمة العربية المقبلة، والمقرر انعقادها في الجزائر. وقال، "لم نجد إلا التشجيع من القادة العرب لعقد القمة العربية في الجزائر".وأضاف: "كل الاشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول، بل تحاول لم الشمل بين الدول قدر المستطاع".يشار إلى أن القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة عقدت في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب "كوفيد-19".

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الجزائر