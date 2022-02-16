https://arabic.sputniknews.com/20220216/رئيس-وزراء-قطري-سابق-يكشف-سرا-عن-وفاة-ياسر-عرفات-فيديو-1058720367.html

رئيس وزراء قطري سابق يكشف سرا عن وفاة ياسر عرفات.. فيديو

رئيس وزراء قطري سابق يكشف سرا عن وفاة ياسر عرفات.. فيديو

قال رئيس وزراء ووزير خارجية قطري سابق، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قتل على أيدي أشخاص مقربين منه. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T19:20+0000

2022-02-16T19:20+0000

2022-02-16T19:20+0000

العالم العربي

ياسر عرفات

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/06/1046463423_0:518:1801:1531_1920x0_80_0_0_59edaf435cd84e37b46f387894bdd8c5.jpg

وأوضح حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، في مقابلة مع صحيفة القبس، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، قتل على أيدي مقربين منه.وذكر ابن جاسم في مقابلته رقم 32 من "الصندوق الأسود" للإعلامي عمار تقي، بصحيفة القبس، أن لديه معلومات مؤكدة مع شخصية فلسطينية، لم يذكرها، وأخرى إسرائيلية، بعد العام 2002، تتعلق بمقتل ياسر عرفات بواسطة مؤامرة ومقتله على أيدي مقربين منه.وقال في تلك المقابلة: "قبل عدة أشهر من مرض عرفات، عقد في مكتبي بالدوحة فيما بعد العام 2002، لقاء حضرته شخصيات فلسطينية وإسرائيلية، وناقشنا كافة الآليات التي سيتمكن من خلالها عرفات من الخروج سالما من الأزمة إلى خارج فلسطين".وأشار رئيس الوزراء القطري السابق أنه "بعد مرور وقت قصير، أعلنت الأطراف التي اجتمعت معها، أنه لا حاجة للاستمرار في نقاش القضية، وبعد عدة أشهر فوجئنا بأن عرفات مريض، وتوفي لاحقا".وأكد حمد بن جاسم أن التغير الذي طرأ على صحة وجسد عرفات يدل على أن هناك شيئا ما قد تم تدبيره ضده، وربما هناك من أعطى عرفات شيئا ما من أجل القضاء عليه.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, ياسر عرفات, أخبار فلسطين اليوم