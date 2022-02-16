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رئيس وزراء قطري سابق يكشف سرا عن وفاة ياسر عرفات.. فيديو
رئيس وزراء قطري سابق يكشف سرا عن وفاة ياسر عرفات.. فيديو
قال رئيس وزراء ووزير خارجية قطري سابق، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قتل على أيدي أشخاص مقربين منه. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T19:20+0000
2022-02-16T19:20+0000
العالم العربي
ياسر عرفات
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضح حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، في مقابلة مع صحيفة القبس، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، قتل على أيدي مقربين منه.وذكر ابن جاسم في مقابلته رقم 32 من "الصندوق الأسود" للإعلامي عمار تقي، بصحيفة القبس، أن لديه معلومات مؤكدة مع شخصية فلسطينية، لم يذكرها، وأخرى إسرائيلية، بعد العام 2002، تتعلق بمقتل ياسر عرفات بواسطة مؤامرة ومقتله على أيدي مقربين منه.وقال في تلك المقابلة: "قبل عدة أشهر من مرض عرفات، عقد في مكتبي بالدوحة فيما بعد العام 2002، لقاء حضرته شخصيات فلسطينية وإسرائيلية، وناقشنا كافة الآليات التي سيتمكن من خلالها عرفات من الخروج سالما من الأزمة إلى خارج فلسطين".وأشار رئيس الوزراء القطري السابق أنه "بعد مرور وقت قصير، أعلنت الأطراف التي اجتمعت معها، أنه لا حاجة للاستمرار في نقاش القضية، وبعد عدة أشهر فوجئنا بأن عرفات مريض، وتوفي لاحقا".وأكد حمد بن جاسم أن التغير الذي طرأ على صحة وجسد عرفات يدل على أن هناك شيئا ما قد تم تدبيره ضده، وربما هناك من أعطى عرفات شيئا ما من أجل القضاء عليه.
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العالم العربي, ياسر عرفات, أخبار فلسطين اليوم

رئيس وزراء قطري سابق يكشف سرا عن وفاة ياسر عرفات.. فيديو

19:20 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / JAMAL ARURIالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / JAMAL ARURI
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قال رئيس وزراء ووزير خارجية قطري سابق، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قتل على أيدي أشخاص مقربين منه.
وأوضح حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، في مقابلة مع صحيفة القبس، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، قتل على أيدي مقربين منه.
وذكر ابن جاسم في مقابلته رقم 32 من "الصندوق الأسود" للإعلامي عمار تقي، بصحيفة القبس، أن لديه معلومات مؤكدة مع شخصية فلسطينية، لم يذكرها، وأخرى إسرائيلية، بعد العام 2002، تتعلق بمقتل ياسر عرفات بواسطة مؤامرة ومقتله على أيدي مقربين منه.
وقال في تلك المقابلة: "قبل عدة أشهر من مرض عرفات، عقد في مكتبي بالدوحة فيما بعد العام 2002، لقاء حضرته شخصيات فلسطينية وإسرائيلية، وناقشنا كافة الآليات التي سيتمكن من خلالها عرفات من الخروج سالما من الأزمة إلى خارج فلسطين".
وأشار رئيس الوزراء القطري السابق أنه "بعد مرور وقت قصير، أعلنت الأطراف التي اجتمعت معها، أنه لا حاجة للاستمرار في نقاش القضية، وبعد عدة أشهر فوجئنا بأن عرفات مريض، وتوفي لاحقا".
وأكد حمد بن جاسم أن التغير الذي طرأ على صحة وجسد عرفات يدل على أن هناك شيئا ما قد تم تدبيره ضده، وربما هناك من أعطى عرفات شيئا ما من أجل القضاء عليه.
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