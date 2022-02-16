https://arabic.sputniknews.com/20220216/لبنان-يمنع-عرض-فيلم-هوليوودي-بسبب-مشاركة-ممثلة-إسرائيلية-فيه-1058693892.html
لبنان يمنع عرض فيلم هوليوودي بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية فيه
لبنان يمنع عرض فيلم هوليوودي بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية فيه
كشفت مجلة أمريكية أن دولا عربية قررت منع عرض فيلم هوليودي جديد، وذلك بسبب مشاركة المجندة الإسرائيلية السابقة غال غادوت في بطولته. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:02+0000
2022-02-16T13:02+0000
2022-02-16T13:02+0000
العالم
منوعات
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وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن الفيلم الجديد "موت على النيل" الذي صُور في مصر سبب الكثير من المشاكل ليس في العالم العربي وحسب، بل في بعض الدول الأخرى وذلك بسبب الرواية التي تم تصوير الفيلم على أساسها.وتدور أحداث فيلم "موت على النيل" المأخوذ عن رواية محبوبة مع طاقم كامل من النجوم، في مشاهد من مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي.ويستند الفيلم لرواية شهيرة تحمل نفس الاسم للروائية الإنجليزية أغاتا كريستي ومن إخراج المخرج البريطاني كينيث براتا، حيث أثار بعض النجوم المشاركين ضجة كبيرة منذ أن دخل الفيلم حيِز الإنتاج.وتعرَضت الممثلة غال غادوت، وهي جندية سابقة في الجيش الإسرائيلي، لانتقادات منتظمة بسبب صمتها تجاه معاملة إسرائيل للفلسطينيين ودعمها الصريح لإسرائيل، بما في ذلك خلال قصف غزة في مايو/أيار 2021.وخدمت غادوت في الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان عام 2006، وأثناء حرب غزة عام 2014، ونشرت منشوراً على منصة فيسبوك يرسل "محبة وصلوات" إلى القوات العسكرية الإسرائيلية، باستخدام هاشتاغ #LoveIDF.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات
لبنان يمنع عرض فيلم هوليوودي بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية فيه
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كشفت مجلة أمريكية أن دولا عربية قررت منع عرض فيلم هوليودي جديد، وذلك بسبب مشاركة المجندة الإسرائيلية السابقة غال غادوت في بطولته.
وذكرت مجلة "فوربس"
الأمريكية أن الفيلم الجديد "موت على النيل" الذي صُور في مصر سبب الكثير من المشاكل ليس في العالم العربي وحسب، بل في بعض الدول الأخرى وذلك بسبب الرواية التي تم تصوير الفيلم على أساسها.
وتدور أحداث فيلم "موت على النيل" المأخوذ عن رواية محبوبة مع طاقم كامل من النجوم، في مشاهد من مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي.
ويستند الفيلم لرواية شهيرة تحمل نفس الاسم للروائية الإنجليزية أغاتا كريستي ومن إخراج المخرج البريطاني كينيث براتا، حيث أثار بعض النجوم المشاركين ضجة كبيرة منذ أن دخل الفيلم حيِز الإنتاج.
وتعرَضت الممثلة غال غادوت، وهي جندية سابقة في الجيش الإسرائيلي، لانتقادات منتظمة بسبب صمتها تجاه معاملة إسرائيل للفلسطينيين ودعمها الصريح لإسرائيل، بما في ذلك خلال قصف غزة في مايو/أيار 2021.
وخدمت غادوت في الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان عام 2006، وأثناء حرب غزة عام 2014، ونشرت منشوراً على منصة فيسبوك يرسل "محبة وصلوات" إلى القوات العسكرية الإسرائيلية، باستخدام هاشتاغ #LoveIDF.