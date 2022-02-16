https://arabic.sputniknews.com/20220216/لحظة-سقوط-شجرة-أمام-سيارة-منطلقة-على-طريق-سريع-فيديو-1058713710.html
لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع... فيديو
لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شجرة ضخمة أمام سيارة منطقلة على طريق سريع في تايلاند. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T15:47+0000
2022-02-16T15:47+0000
2022-02-16T15:47+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو لحظة مروعة لسقوط الشجرة وما زاد الأمر سوءا أن الواقعة حدثت ليلا ما جعل سائق السيارة لا ينتبه إلا بعدما كاد يصطدم بها.ونجح سائق السيارة في اللحظات الأخيرة في إيقاف السيارة قبل أن تحدث الشجرة، التي سقطت أمامه فجأة، أضرارا بالغة في سيارته.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شجرة ضخمة أمام سيارة منطقلة على طريق سريع في تايلاند.
ويظهر الفيديو لحظة مروعة لسقوط الشجرة وما زاد الأمر سوءا أن الواقعة حدثت ليلا ما جعل سائق السيارة لا ينتبه إلا بعدما كاد يصطدم بها.
ونجح سائق السيارة في اللحظات الأخيرة في إيقاف السيارة قبل أن تحدث الشجرة، التي سقطت أمامه فجأة، أضرارا بالغة في سيارته.