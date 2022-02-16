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https://arabic.sputniknews.com/20220216/لحظة-سقوط-شجرة-أمام-سيارة-منطلقة-على-طريق-سريع-فيديو-1058713710.html
لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع... فيديو
لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شجرة ضخمة أمام سيارة منطقلة على طريق سريع في تايلاند. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T15:47+0000
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ويظهر الفيديو لحظة مروعة لسقوط الشجرة وما زاد الأمر سوءا أن الواقعة حدثت ليلا ما جعل سائق السيارة لا ينتبه إلا بعدما كاد يصطدم بها.ونجح سائق السيارة في اللحظات الأخيرة في إيقاف السيارة قبل أن تحدث الشجرة، التي سقطت أمامه فجأة، أضرارا بالغة في سيارته.
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لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع... فيديو

15:47 GMT 16.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورسيارات في شارع كريمسكي فال وسط موسكو، وفي الخلفية ناطحات سحاب المركز التجاري "موسكو-سيتي".
سيارات في شارع كريمسكي فال وسط موسكو، وفي الخلفية ناطحات سحاب المركز التجاري موسكو-سيتي. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شجرة ضخمة أمام سيارة منطقلة على طريق سريع في تايلاند.
ويظهر الفيديو لحظة مروعة لسقوط الشجرة وما زاد الأمر سوءا أن الواقعة حدثت ليلا ما جعل سائق السيارة لا ينتبه إلا بعدما كاد يصطدم بها.
ونجح سائق السيارة في اللحظات الأخيرة في إيقاف السيارة قبل أن تحدث الشجرة، التي سقطت أمامه فجأة، أضرارا بالغة في سيارته.
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