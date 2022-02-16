https://arabic.sputniknews.com/20220216/مبابي-يعلق-على-هدفه-في-ريال-مدريد-ويتحدث-عن-تجديد-عقده-مع-باريس-سان-جيرمان-1058678646.html

مبابي يعلق على هدفه في ريال مدريد ويتحدث عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

مبابي يعلق على هدفه في ريال مدريد ويتحدث عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

علق مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، على فوز فريقه على ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T07:47+0000

2022-02-16T07:47+0000

2022-02-16T07:47+0000

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وأعرب مبابي، في تصريحات مع "شبكة RMC" الفرنسية، عن "سعادته بتسجيل هدف الفوز"، مؤكدا أن الفوز سيمنح فريقه أفضلية طفيفة في لقاء العودة.وبسؤاله عن لجوء الريال لخطة دفاعية، قال مبابي: "فريق مثل ريال مدريد لا يختبئ أبدا في المعركة، كانت لديهم خطة معينة، ولم تنجح هذه المرة، لكنني أعتقد أنهم سيلعبون بشكل مختلف في الإياب، وسيكون لديهم المزيد من الخيارات، واللعب وسط جماهيرهم، لذا ستكون مواجهة مختلفة".وبشأن مدى تأثير هذه المباراة على مستقبله وقراره بتجديد عقده مع سان جيرمان، أجاب: "أركز في كرة القدم كما قلت من قبل، هناك الكثير من الأشياء التي تقال، والجميع يعرف ما يتحدث عنه الناس".وختم مبابي تصريحاته قائلا: "يجب أن أثبت الأمر مجددا في مباراة الإياب ضد ريال مدريد، كل تركيزي مع كرة القدم فقط، وسعيد لوجودي في باريس سان جيرمان".دافع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، عن ريال مدريد وذلك بعد فوز الفريق الباريسي على الملكي أمس الثلاثاء 1-0، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.وكان مبابي، سجل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما راوغ لاعبين اثنين من ريال مدريد قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس تيبو كورتوا لتتهادى داخل الشباك.ومن المقرر أن يتقابل الفريقان مجددا في لقاء العودة في مدريد في التاسع من الشهر المقبل.

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