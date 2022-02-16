https://arabic.sputniknews.com/20220216/مجلة-القاذفات-الاستراتيجية-التي-وصلت-سوريا-حملت-معها-سلاحا-جديدا-صور-وفيديو---1058714418.html

مجلة: القاذفات الاستراتيجية التي وصلت سوريا حملت سلاحا جديدا... صور وفيديو

مجلة: القاذفات الاستراتيجية التي وصلت سوريا حملت سلاحا جديدا... صور وفيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، المشاهد الأولى لوصول قاذفات استراتيجية روسية، إلى مطار حميميم في سوريا، حيث ظهرت القاذفة وقد زودت بسلاح جديد فريد من... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T16:15+0000

2022-02-16T16:15+0000

2022-02-16T16:16+0000

رصد عسكري

العالم العربي

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء إن مقاتلات "ميغ 31 كا" وقاذفات "تو -22 إم3" التي تحمل صواريخ "الخنجر" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا في إطار تدريبات بحرية.وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه قد "تم نقل الطائرات بعيدة المدى من طراز (Tu-22M3) و(MiG-31K) من مجمع طيران كينزال إلى مطار حميميم (في سوريا) للمشاركة في التمرين البحري للتجمع المشترك بين أساطيل البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".وبحسب موقع "روسيكي أروجي" الروسي المتخصص بالسلاح والعتاد العسكري، فقد لوحظ وجود صاروخ كروز جديد من طراز "Kh-32" على الحمالة الخارجية للقاذفة الاستراتيجية الروسية توبوليف.ونوه الموقع إلى أن القاذفة قد ظهرت أثناء تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قاعدة حميميم الجوية في سوريا، حيث اعتبرت هذه بمثابة الصور الأولى الموثقة ظهرت الطائرة في قصة مخصصة لتفتيش سيرجي شويغو لقاعدة حميميم الجوية في سوريا. هذه هي الصور الأولى الموثوقة لصاروخ الكروز الروسي من فئة Kh-32 (Х-32).وبحسب المصدر، صمم الصاروخ الجديد "Kh-32" ليحل محل صاروخ كروز طويل المدى السوفييتي "Kh-22" وهو تحديث كبير له.وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اطلع من شويغو الذي زار دمشق على المهام التدريبية للبحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو بزيارة عمل إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد".

https://arabic.sputniknews.com/20220215/قاذفات-فرط-صوتية-روسية-تصل-مطار-حميميم-في-سوريا-1058650350.html

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