https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-تم-دفع-دول-عربية-للتطبيع-بهدف-مساعدة-إسرائيل-على-الخروج-من-أزماتها-1058709388.html

نصر الله: تم دفع دول عربية للتطبيع بهدف مساعدة "إسرائيل" على الخروج من أزماتها

نصر الله: تم دفع دول عربية للتطبيع بهدف مساعدة "إسرائيل" على الخروج من أزماتها

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني إنه طُلب من دول عربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل لمساعدة الأخيرة على الخروج من أزماتها. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T14:34+0000

2022-02-16T14:34+0000

2022-02-16T15:16+0000

لبنان

أخبار حزب الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102474/28/1024742895_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_659e2c7ebe66f24c27b2b6c9f385c58d.jpg

جاء ذلك في كلمة لنصر الله في "الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء"، بحسب قناة "المنار" اللبنانية.وقال نصر الله "شهادة القادة على امتداد المسيرة كان تأثيرها عظيماً مع استكمالها هذه السنة عامها الـ40"، في إشارة إلى تأسيس الحزب عام 1982.وتابع: "عام 1982 بالنسبة لنا كان عام القرار، التأسيس، الولادة، الانطلاقة والاستمرار الذي ما زال قائما حتى الآن ودماء شهدائنا عمّدت هذه المسيرة وأعطتها كل ما هي عليه الآن".واعتبر نصر الله أن هوية لبنان كانت مهددة عام 1982 (بداية عملية الاجتياح الإسرائيلي)، وكان لبنان "سينتمي إلى العصر الإسرائيلي وكان سيصبح ملحقا باسرائيل والمشروع الصهيوني وكان هناك ارادات داخلية مؤيدة لهذا المنحى والاتجاه".وأضاف: "يجب أن نسجّل أن المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان التي كادت أن تندثر نتيجة اجتياح العام 1982".وقال نصر الله "نرى اسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر".وأشار إلىت أن "كبار قادة العدو (يقصد إسرائيل) وكبار المنظرين في الكيان ومعاهد الأبحاث وتقديرات الأمن القومي في كيان العدو يتحدثون هذه اللغة".وتابع: "في كيان الاحتلال تتراجع رغبة الإسرائيليين في تحمل مخاطر القتال وفي ثقتهم بالجيش ومؤسسات الدولة وتزداد الهجرة المعاكسة".ووصف نصر الله الوضع الاقتصادي في إسرائيل بـ "الصعب والكارثي"، في ظل "ارتفاع نسبة البطالة"، مضيفا "رأينا جنود العدو على الحدود مع لبنان يبحثون في القمامة عن الطعام لكي يأكلوا".وقال "المطلوب من الشعب الفلسطيني الصمود لأن أمامه أفق التحرير الذي تمثل المقاومة سبيله الأوحد".ومضى نصر الله قائلا إنه يشجع "الإسرائيليين على مغادرة فلسطين"، مضيفا "نحن مستعدون لتحمّل كلفة تذاكر سفرهم".وأضاف: "بعض الدول العربية التي طلب منها التطبيع طلب منها لتقديم وقت وحياة ونفس وفرصة جديدة ليستمر هذا الكيان ولمساعدته للخروج من أزماته الحقيقية".ومنذ أواخر 2020 وقعت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية.واستبعد الأمين العام لـ "حزب الله" أن تؤدي المفاوضات مع إسرائيل إلى نتيجة للصراع مع الفلسطينيين، مؤكدا "التسوية السياسية والمفاوضات لا أفق لها والأفق الوحيد المفتوح والواعد والحقيقي والجدي الذي يمكن أن يوصل إلى النتيجة خلال سنوات هو أفق المقاومة".ومنذ عام 2014، توقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية إصرار الأولى على المضي قدما في الاستيطان، والتملص من خيار حل الدولتين.

https://arabic.sputniknews.com/20210111/تراجع-ثقة-الإسرائيليين-في-جيشهم-إلى-أدنى-مستوى-منذ-2008-1047756507.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, أخبار حزب الله