https://arabic.sputniknews.com/20220216/والد-أنجلينا-جولي-يزور-المستوطنات-بالضفة-الغربية-قلب-إسرائيل-1058708011.html
والد أنجلينا جولي يزور المستوطنات بالضفة الغربية: قلب إسرائيل
والد أنجلينا جولي يزور المستوطنات بالضفة الغربية: قلب إسرائيل
زار الممثل الأمريكي جون فويت والد نجمة هوليود أنجلينا جولي، اليوم الأربعاء، المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، واصفا إياها بـ "قلب إسرائيل". 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:25+0000
2022-02-16T14:25+0000
2022-02-16T14:25+0000
أنجلينا جولي
أخبار الضفة الغربية
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فويت زار مستوطنة "هار براخا" قرب مدينة نابلس شمالي الضفة.والتقى فويت الحاصل على جائزة أوسكار، رئيس مجلس "السامرة" الاستيطاني يوسي داغان الذي أهداه زجاجة نبيذ.وقالت فويت: "لا أفهم لماذا تسمى يهودا والسامرة" الضفة الغربية "، لأنه من الواضح أنه عندما تنظر إلى الخريطة، أن السامرة هي قلب أرض إسرائيل" .وصل فويت إلى إسرائيل كجزء من تصوير فيلم في شمال الضفة الغربية وهي المنطقة المعروفة إسرائيليا باسم "السامرة".وفويت هو نجم سينمائي في هوليوود ووالد الممثلة أنجلينا جولي، حصل على جائزة أوسكارمرة واحدة وثلاث مرات على جائزة جولدن غلوب.يشار إلى أن القانون الدولي يعتبر أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة من قبل إسرائيل، وأن جميع أنشطة الاستيطان فيها غير شرعية.
https://arabic.sputniknews.com/20211109/أنجلينا-جولي-تكشف-كيف-ساعد-اضطرابها-النفسي-على-إجادة-دورها-في-فيلمها-الممنوع-بدول-خليجية-1050661132.html
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أنجلينا جولي, أخبار الضفة الغربية
والد أنجلينا جولي يزور المستوطنات بالضفة الغربية: قلب إسرائيل
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زار الممثل الأمريكي جون فويت والد نجمة هوليود أنجلينا جولي، اليوم الأربعاء، المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، واصفا إياها بـ "قلب إسرائيل".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية إن فويت زار مستوطنة "هار براخا" قرب مدينة نابلس شمالي الضفة.
والتقى فويت الحاصل على جائزة أوسكار، رئيس مجلس "السامرة" الاستيطاني يوسي داغان الذي أهداه زجاجة نبيذ.
وقالت فويت: "لا أفهم لماذا تسمى يهودا والسامرة" الضفة الغربية "، لأنه من الواضح أنه عندما تنظر إلى الخريطة، أن السامرة هي قلب أرض إسرائيل" .
وصل فويت إلى إسرائيل كجزء من تصوير فيلم في شمال الضفة الغربية وهي المنطقة المعروفة إسرائيليا باسم "السامرة".
وفويت هو نجم سينمائي في هوليوود ووالد الممثلة أنجلينا جولي
، حصل على جائزة أوسكارمرة واحدة وثلاث مرات على جائزة جولدن غلوب.
يشار إلى أن القانون الدولي يعتبر أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة من قبل إسرائيل، وأن جميع أنشطة الاستيطان فيها غير شرعية.