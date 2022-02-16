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وزير الزراعة المصري: نستهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي
وزير الزراعة المصري: نستهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي
أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، اليوم الأربعاء، إن مصر تخطط لإنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:54+0000
2022-02-16T14:54+0000
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك في بيان مقتضب لوزير الزراعة المصري، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".وأفادت "رويترز" بأن مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تسعى لأن تصبح أكثر اعتمادا على الاكتفاء الذاتي من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر في زراعة القمح.وكان عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، وليد دياب، استبعد أن تشهد مصر أزمة نقص في إمدادات القمح نتيجة التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا، لكنه أكد تأثر مصر بارتفاع أسعار القمح الناجم عن هذا الخلاف.وقال دياب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد تأثير واضح على إمدادات القمح لمصر، ولكن إذا استمر تصاعد الأزمة سيكون هناك تأثير قوي على مصر".وأضاف: "تستورد مصر نحو 10 ملايين طن قمح من روسيا وأوكرانيا، من إجمالي قرابة 12 مليون طن تستوردها. هيئة السلع التموينية تستورد من 4 لـ5 ملايين، والقطاع الخاص يستورد مثلها من روسيا وأوكرانيا. تشكل روسيا النسبة الأعلى".وتابع: "حتى الآن روسيا وأوكرانيا ملتزمتان بالصادرات المتفق عليها سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن مع الأزمة لا نعلم ماذا سيحدث".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مسؤول-مصري-يكشف-كيف-تؤثر-الأزمة-الأوكرانية-على-إمدادات-البلاد-من-القمح-1058692899.html
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أخبار مصر الآن

وزير الزراعة المصري: نستهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي

14:54 GMT 16.02.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، اليوم الأربعاء، إن مصر تخطط لإنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.
جاء ذلك في بيان مقتضب لوزير الزراعة المصري، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
وأفادت "رويترز" بأن مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تسعى لأن تصبح أكثر اعتمادا على الاكتفاء الذاتي من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر في زراعة القمح.
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
مسؤول مصري يكشف كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على إمدادات البلاد من القمح
12:52 GMT
وكان عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، وليد دياب، استبعد أن تشهد مصر أزمة نقص في إمدادات القمح نتيجة التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا، لكنه أكد تأثر مصر بارتفاع أسعار القمح الناجم عن هذا الخلاف.
وقال دياب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد تأثير واضح على إمدادات القمح لمصر، ولكن إذا استمر تصاعد الأزمة سيكون هناك تأثير قوي على مصر".
وأضاف: "تستورد مصر نحو 10 ملايين طن قمح من روسيا وأوكرانيا، من إجمالي قرابة 12 مليون طن تستوردها. هيئة السلع التموينية تستورد من 4 لـ5 ملايين، والقطاع الخاص يستورد مثلها من روسيا وأوكرانيا. تشكل روسيا النسبة الأعلى".
وتابع: "حتى الآن روسيا وأوكرانيا ملتزمتان بالصادرات المتفق عليها سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن مع الأزمة لا نعلم ماذا سيحدث".
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