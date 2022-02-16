https://arabic.sputniknews.com/20220216/وكالة-الفضاء-التركية-ننتج-مركبة-محلية-لإرسالها-إلى-القمر--1058712617.html
وكالة الفضاء التركية: ننتج مركبة محلية لإرسالها إلى القمر
وكالة الفضاء التركية: ننتج مركبة محلية لإرسالها إلى القمر
أعلنت وكالة الفضاء التركية أنها تسعى لاستخدام تكنولوجيا محلية في إرسال رحلة إلى القمر. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T15:21+0000
2022-02-16T15:21+0000
2022-02-16T15:21+0000
أخبار تركيا اليوم
وكالة الفضاء
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوكالة سردار حسين يلدرم، بحسب وكالة "الأناضول".وقال إن الوكالة كلفت مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" بإنتاج مركبة غير مأهولة، لإرسالها إلى القمر.واعتبر يلدرم أن الوصول إلى القمر ليس بالمهمة السهلة، مؤكدا أن الوكالة تعمل بجهد متواصل لتحقيق أهداف برنامج الفضاء الوطني.وأوضح أنه تم الانتهاء بالفعل من أعمال التصميم المتعلقة بمركبة الفضاء، وأن توبيتاك ستبدأ في أعمال تصنيع المركبة والبدء بمرحلة الإنتاج خلال هذا العام.وبين رئيس الوكالة أنه من المخطط أن تعمل المركبة بواسطة محرك صاروخي هجين محلي الصنع.وأكد أنه تم تصنيع هذا المحرك بالفعل، وأنه سيتم دمجه مع المركبة الفضائية بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج.واعتبر أن إعداد رواد الفضاء ووصولهم الى القمر، يمثل درة تاج برنامج الفضاء الوطني التركي، الذي يتضمن أهدافا كبيرة في هذا المجال.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/وكالة-الفضاء-الروسية-تطلق-صاروخا-بشحنة-معدات-إلى-الفضاء-في-مهمة-خاصة-1058567104.html
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أخبار تركيا اليوم, وكالة الفضاء
وكالة الفضاء التركية: ننتج مركبة محلية لإرسالها إلى القمر
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أعلنت وكالة الفضاء التركية أنها تسعى لاستخدام تكنولوجيا محلية في إرسال رحلة إلى القمر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوكالة سردار حسين يلدرم، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال إن الوكالة كلفت مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" بإنتاج مركبة غير مأهولة، لإرسالها إلى القمر.
واعتبر يلدرم أن الوصول إلى القمر ليس بالمهمة السهلة، مؤكدا أن الوكالة تعمل بجهد متواصل لتحقيق أهداف برنامج الفضاء الوطني.
وأوضح أنه تم الانتهاء بالفعل من أعمال التصميم المتعلقة بمركبة الفضاء، وأن توبيتاك ستبدأ في أعمال تصنيع المركبة والبدء بمرحلة الإنتاج خلال هذا العام.
وبين رئيس الوكالة أنه من المخطط أن تعمل المركبة بواسطة محرك صاروخي هجين محلي الصنع.
وأكد أنه تم تصنيع هذا المحرك بالفعل، وأنه سيتم دمجه مع المركبة الفضائية بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج.
واعتبر أن إعداد رواد الفضاء ووصولهم الى القمر، يمثل درة تاج برنامج الفضاء الوطني التركي، الذي يتضمن أهدافا كبيرة في هذا المجال.