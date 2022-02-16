https://arabic.sputniknews.com/20220216/-طبيب-أخصائي-في-أمراض-الجهاز-الهضمي-يوضح-الفوائد-الهائلة-للثوم-1058697639.html
طبيب أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي يوضح الفوائد الهائلة للثوم
طبيب أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي يوضح الفوائد الهائلة للثوم
أكد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي مارات زيناتولين، أن الثوم يحتوي على العديد من العناصر المفيدة بما في ذلك الفوسفور والفيتامينات B و C، لذلك يمكن استخدامه كعلاج... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:03+0000
2022-02-16T14:03+0000
2022-02-16T14:03+0000
مجتمع
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وأوضح أن تركيبة الثوم تشتمل أيضًا على الكالسيوم ومبيدات الفيتونس والأليسين، مما يجعله ذو حدة وطعم غريب.وفقًا للخبير، يمكن للثوم أن يقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي الحادة، بحسب ما ذكر موقع " iz".بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الثوم إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الكلية.الثوم يحتوي على مضادات الأكسدة، هذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين وظائف المخ والكبد.في الوقت نفسه، لفت اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الانتباه إلى حقيقة أن الثوم له تأثير وقائي على سرطان الرئة وأمراض الأورام الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/ما-هي-فوائد-الثوم-لعلاج-نزلات-البرد-1058235153.html
https://arabic.sputniknews.com/20211026/تقرير-يكشف-متى-يكون-لتناول-الثوم-والعسل-والزنجبيل-أثرا-سلبيا--1050542679.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
طبيب أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي يوضح الفوائد الهائلة للثوم
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أكد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي مارات زيناتولين، أن الثوم يحتوي على العديد من العناصر المفيدة بما في ذلك الفوسفور والفيتامينات B و C، لذلك يمكن استخدامه كعلاج وقائي لأمراض الجهاز التنفسي.
وأوضح أن تركيبة الثوم تشتمل أيضًا على الكالسيوم ومبيدات الفيتونس والأليسين، مما يجعله ذو حدة وطعم غريب.
وفقًا للخبير، يمكن للثوم أن يقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي الحادة، بحسب ما ذكر موقع " iz"
.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الثوم إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الكلية.
الثوم يحتوي على مضادات الأكسدة، هذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين وظائف المخ والكبد.
في الوقت نفسه، لفت اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الانتباه إلى حقيقة أن الثوم له تأثير وقائي على سرطان الرئة وأمراض الأورام الأخرى.
26 أكتوبر 2021, 18:19 GMT