https://arabic.sputniknews.com/20220217/أبو-جبل-يعلق-على-تلقيه-عرضا-من-نادي-النصر-السعودي-1058747941.html
أبو جبل يعلق على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي
أبو جبل يعلق على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي
علق حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، محمد أبوجبل، على أنباء تتحدث عن تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:21+0000
2022-02-17T11:21+0000
2022-02-17T11:21+0000
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
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وقال محمد أبوجبل، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر": إنه لم يتواصل مع أي وكيل لاعبين مصري، مشيرا إلى أنه يركز حاليا مع نادي الزمالك، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض نهاية الموسم الجاري.ومن المنتظر أن يعقد نادي الزمالك جلسة للتفاوض مع أبوجبل حول تجديد عقده بعد نهاية مباراتي الفريق مع ساغرادا الأنغولي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الزمالك اليوم
أبو جبل يعلق على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي
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علق حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، محمد أبوجبل، على أنباء تتحدث عن تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي.
وقال محمد أبوجبل، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر": إنه لم يتواصل مع أي وكيل لاعبين مصري، مشيرا إلى أنه يركز حاليا مع نادي الزمالك، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض نهاية الموسم الجاري.
وقال: "لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفي أبوجبل فقط"، مضيفا: "كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري، تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك".
ومن المنتظر أن يعقد نادي الزمالك جلسة للتفاوض مع أبوجبل حول تجديد عقده بعد نهاية مباراتي الفريق مع ساغرادا الأنغولي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.