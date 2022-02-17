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أبو جبل يعلق على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي
أبو جبل يعلق على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي
علق حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، محمد أبوجبل، على أنباء تتحدث عن تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:21+0000
2022-02-17T11:21+0000
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
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وقال محمد أبوجبل، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر": إنه لم يتواصل مع أي وكيل لاعبين مصري، مشيرا إلى أنه يركز حاليا مع نادي الزمالك، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض نهاية الموسم الجاري.ومن المنتظر أن يعقد نادي الزمالك جلسة للتفاوض مع أبوجبل حول تجديد عقده بعد نهاية مباراتي الفريق مع ساغرادا الأنغولي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم

أبو جبل يعلق على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي

11:21 GMT 17.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIحارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل
حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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علق حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، محمد أبوجبل، على أنباء تتحدث عن تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي.
وقال محمد أبوجبل، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر": إنه لم يتواصل مع أي وكيل لاعبين مصري، مشيرا إلى أنه يركز حاليا مع نادي الزمالك، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض نهاية الموسم الجاري.

وقال: "لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفي أبوجبل فقط"، مضيفا: "كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري، تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك".

ومن المنتظر أن يعقد نادي الزمالك جلسة للتفاوض مع أبوجبل حول تجديد عقده بعد نهاية مباراتي الفريق مع ساغرادا الأنغولي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.
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