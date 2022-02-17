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https://arabic.sputniknews.com/20220217/الأمطار-الغزيرة-تتسبب-برفع-حصيلة-الضحايا-في-البرازيل-فيديو-1058726544.html
الأمطار الغزيرة تتسبب برفع حصيلة الضحايا في البرازيل... فيديو
الأمطار الغزيرة تتسبب برفع حصيلة الضحايا في البرازيل... فيديو
ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في مدينة بتروبوليس البرازيلية بولاية ريو دي جانيرو إلى 104، بينهم 8 أطفال. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T06:43+0000
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العالم
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وأشار موقع "جي 1" إلى أن عدد الضحايا وصل لـ 104 مع الساعة 30: 11 من مساء الأربعاء.وفي وقت سابق أفيد بأن خدمات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 24 شخصًا. وتم إدراج 35 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.وتسببت الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات. في ما يزيد قليلاً عن ست ساعات، سقط 260 لترا من المطر لكل متر مربع. وهذا أكثر بكثير مما يحدث عادة في هذه المنطقة من البرازيل في فبراير/شباط. ووصل حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو إلى المنطقة المتضررة من هطول الأمطار يوم الأربعاء. وفي وقت سابق ، وصف الوضع الحالي بأنه "قريب من الحرب". وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الأمطار التي ضربت المنطقة كانت "الأشد منذ عام 1932".
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العالم

الأمطار الغزيرة تتسبب برفع حصيلة الضحايا في البرازيل... فيديو

06:43 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / Filipe Araujoأعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022.
أعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / Filipe Araujo
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ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في مدينة بتروبوليس البرازيلية بولاية ريو دي جانيرو إلى 104، بينهم 8 أطفال.
وأشار موقع "جي 1" إلى أن عدد الضحايا وصل لـ 104 مع الساعة 30: 11 من مساء الأربعاء.
وفي وقت سابق أفيد بأن خدمات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 24 شخصًا. وتم إدراج 35 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.
وتسببت الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات. في ما يزيد قليلاً عن ست ساعات، سقط 260 لترا من المطر لكل متر مربع. وهذا أكثر بكثير مما يحدث عادة في هذه المنطقة من البرازيل في فبراير/شباط.
ووصل حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو إلى المنطقة المتضررة من هطول الأمطار يوم الأربعاء. وفي وقت سابق ، وصف الوضع الحالي بأنه "قريب من الحرب". وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الأمطار التي ضربت المنطقة كانت "الأشد منذ عام 1932".
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