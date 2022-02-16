https://arabic.sputniknews.com/20220216/مقتل-34-شخصا-في-البرازيل-بسبب-الأمطار-1058694277.html
مقتل 34 شخصا في البرازيل بسبب الأمطار
مقتل 34 شخصا في البرازيل بسبب الأمطار
قالت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في المنطقة الجبلية بولاية ريو دي جانيرو، أدى إلى مقتل 34 شخصا على... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:14+0000
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وقد غمرت المياه شوارع المدينة بسبب هطول الأمطار، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية عن وفيات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في تغريدة، إنه طلب من الوزراء تقديم المساعدة للمدينة والضحايا. وتوجه حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إلى بتروبوليس ليلة الثلاثاء.وكتب كاسترو في تغريدة: "نحن في بتروبوليس نوضح كل المساعدة المطلوبة في هذا الوقت". وأضاف في بيان بالفيديو أنه لن يغادر المدينة إلا عندما تنظم جهود الاستجابة للكارثة.من جانبه قال بولسونارو من موسكو، حيث يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو ووزير الاقتصاد باولو جيديس لتأمين المساعدة للمدينة.منذ ديسمبر/ كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة في شمال شرق البرازيل وولاية ساو باولو، وهددت بتأخير المحاصيل في الغرب الأوسط، وأجبرت لفترة وجيزة على تعليق عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-تتوقع-ارتفاع-مستوى-سطح-البحر-وشيوع-الفيضانات-المدمرة-بحلول-عام-2050-1058674400.html
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مقتل 34 شخصا في البرازيل بسبب الأمطار
13:14 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
قالت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في المنطقة الجبلية بولاية ريو دي جانيرو، أدى إلى مقتل 34 شخصا على الأقل.
وقد غمرت المياه شوارع المدينة بسبب هطول الأمطار، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية عن وفيات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
، في تغريدة، إنه طلب من الوزراء تقديم المساعدة للمدينة والضحايا. وتوجه حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إلى بتروبوليس ليلة الثلاثاء.
وكتب كاسترو في تغريدة: "نحن في بتروبوليس نوضح كل المساعدة المطلوبة في هذا الوقت". وأضاف في بيان بالفيديو أنه لن يغادر المدينة إلا عندما تنظم جهود الاستجابة للكارثة.
من جانبه قال بولسونارو من موسكو
، حيث يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو ووزير الاقتصاد باولو جيديس لتأمين المساعدة للمدينة.
منذ ديسمبر/ كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة
في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة في شمال شرق البرازيل وولاية ساو باولو، وهددت بتأخير المحاصيل في الغرب الأوسط، وأجبرت لفترة وجيزة على تعليق عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس.