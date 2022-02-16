عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مقتل-34-شخصا-في-البرازيل-بسبب-الأمطار-1058694277.html
مقتل 34 شخصا في البرازيل بسبب الأمطار
مقتل 34 شخصا في البرازيل بسبب الأمطار
قالت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في المنطقة الجبلية بولاية ريو دي جانيرو، أدى إلى مقتل 34 شخصا على... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:14+0000
2022-02-16T13:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار المناخ في العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057561220_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20591046fa133b752135f979b0327eec.jpg
وقد غمرت المياه شوارع المدينة بسبب هطول الأمطار، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية عن وفيات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في تغريدة، إنه طلب من الوزراء تقديم المساعدة للمدينة والضحايا. وتوجه حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إلى بتروبوليس ليلة الثلاثاء.وكتب كاسترو في تغريدة: "نحن في بتروبوليس نوضح كل المساعدة المطلوبة في هذا الوقت". وأضاف في بيان بالفيديو أنه لن يغادر المدينة إلا عندما تنظم جهود الاستجابة للكارثة.من جانبه قال بولسونارو من موسكو، حيث يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو ووزير الاقتصاد باولو جيديس لتأمين المساعدة للمدينة.منذ ديسمبر/ كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة في شمال شرق البرازيل وولاية ساو باولو، وهددت بتأخير المحاصيل في الغرب الأوسط، وأجبرت لفترة وجيزة على تعليق عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-تتوقع-ارتفاع-مستوى-سطح-البحر-وشيوع-الفيضانات-المدمرة-بحلول-عام-2050-1058674400.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057561220_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2dbc186cd45dd52156e4a0991c593969.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم

مقتل 34 شخصا في البرازيل بسبب الأمطار

13:14 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 16.02.2022)
© AFP 2022 / Filipe Araujoأعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022.
أعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / Filipe Araujo
تابعنا عبرGoogle news
قالت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في المنطقة الجبلية بولاية ريو دي جانيرو، أدى إلى مقتل 34 شخصا على الأقل.
وقد غمرت المياه شوارع المدينة بسبب هطول الأمطار، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية عن وفيات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في تغريدة، إنه طلب من الوزراء تقديم المساعدة للمدينة والضحايا. وتوجه حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إلى بتروبوليس ليلة الثلاثاء.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر هيماواري 8 الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
أمريكا تتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر وشيوع الفيضانات المدمرة بحلول عام 2050
أمس, 21:43 GMT
وكتب كاسترو في تغريدة: "نحن في بتروبوليس نوضح كل المساعدة المطلوبة في هذا الوقت". وأضاف في بيان بالفيديو أنه لن يغادر المدينة إلا عندما تنظم جهود الاستجابة للكارثة.
من جانبه قال بولسونارو من موسكو، حيث يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو ووزير الاقتصاد باولو جيديس لتأمين المساعدة للمدينة.
منذ ديسمبر/ كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة في شمال شرق البرازيل وولاية ساو باولو، وهددت بتأخير المحاصيل في الغرب الأوسط، وأجبرت لفترة وجيزة على تعليق عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала