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الرئيس الجزائري يعين وزيرين جديدين للمالية والثقافة
الرئيس الجزائري يعين وزيرين جديدين للمالية والثقافة
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين وزيرا جديدا للمالية وآخر للثقافة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:57+0000
2022-02-17T14:57+0000
الجزائر
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جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس.وقال البيان: "عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، عين، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد الرحمن راوية، وزيرا للمالية، خلفا للوزير أيمن عبد الرحمن". وأوضح البيان أنه تم أيضا تعيين "السيدة صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون، خلفا للوزيرة وفاء شعلان".
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الجزائر

الرئيس الجزائري يعين وزيرين جديدين للمالية والثقافة

14:57 GMT 17.02.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين وزيرا جديدا للمالية وآخر للثقافة.
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس.
وقال البيان: "عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، عين، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد الرحمن راوية، وزيرا للمالية، خلفا للوزير أيمن عبد الرحمن".
وأوضح البيان أنه تم أيضا تعيين "السيدة صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون، خلفا للوزيرة وفاء شعلان".
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