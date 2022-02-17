https://arabic.sputniknews.com/20220217/الرئيس-الجزائري-يعين-وزيرين-جديدين-للمالية-والثقافة-1058769925.html
الرئيس الجزائري يعين وزيرين جديدين للمالية والثقافة
الرئيس الجزائري يعين وزيرين جديدين للمالية والثقافة
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين وزيرا جديدا للمالية وآخر للثقافة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:57+0000
2022-02-17T14:57+0000
2022-02-17T14:57+0000
الجزائر
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جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس.وقال البيان: "عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، عين، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد الرحمن راوية، وزيرا للمالية، خلفا للوزير أيمن عبد الرحمن". وأوضح البيان أنه تم أيضا تعيين "السيدة صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون، خلفا للوزيرة وفاء شعلان".
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الرئيس الجزائري يعين وزيرين جديدين للمالية والثقافة
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أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين وزيرا جديدا للمالية وآخر للثقافة.
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية
على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس.
وقال البيان: "عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، عين، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد الرحمن راوية، وزيرا للمالية، خلفا للوزير أيمن عبد الرحمن".
وأوضح البيان أنه تم أيضا تعيين "السيدة صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون، خلفا للوزيرة وفاء شعلان".