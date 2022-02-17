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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الروسية-آنا-شيرباكوفا-تحرز-ذهبية-التزلج-الفني-على-الجليد-1058769800.html
الروسية آنا شيرباكوفا تحرز ذهبية التزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين
الروسية آنا شيرباكوفا تحرز ذهبية التزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين
أحرزت المتزلجة الروسية، آنا شيرباكوفا، ذهبية فردي السيدات للتزلج الفني على الجليد، لتصبح بطلة أولمبياد بكين. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:53+0000
2022-02-17T14:57+0000
بكين 2022
رياضة
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وسجلت شيرباكوفا 255.95 نقطة في المجموع العام، واحتلت ألكسندرا تروسوفا المركز الثاني بـ(251.73) نقطة.وكان المركز الثالث من نصيب اليابانية كاوري ساكاموتو (233.13) نقطة. وجاءت الروسية كاميلا فالييفا في المركز الرابع بـ(224.09) نقطة.
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رياضة

الروسية آنا شيرباكوفا تحرز ذهبية التزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين

14:53 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 17.02.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا، فقرة التزلج الفني الطويل، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022
المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا، فقرة التزلج الفني الطويل، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أحرزت المتزلجة الروسية، آنا شيرباكوفا، ذهبية فردي السيدات للتزلج الفني على الجليد، لتصبح بطلة أولمبياد بكين.
وسجلت شيرباكوفا 255.95 نقطة في المجموع العام، واحتلت ألكسندرا تروسوفا المركز الثاني بـ(251.73) نقطة.
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAالمركز الأول والميدالية الذهبية: المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا،المركز الثاني والفضية: المتزلجة الروسية ألكسندرا تروسوفا، المركز الثالث والبرونزية: المتزلجة اليابانية كاوري ساكاموتو، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022
المركز الأول والميدالية الذهبية: المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا،المركز الثاني والفضية: المتزلجة الروسية ألكسندرا تروسوفا، المركز الثالث والبرونزية: المتزلجة اليابانية كاوري ساكاموتو، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
المركز الأول والميدالية الذهبية: المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا،المركز الثاني والفضية: المتزلجة الروسية ألكسندرا تروسوفا، المركز الثالث والبرونزية: المتزلجة اليابانية كاوري ساكاموتو، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
وكان المركز الثالث من نصيب اليابانية كاوري ساكاموتو (233.13) نقطة. وجاءت الروسية كاميلا فالييفا في المركز الرابع بـ(224.09) نقطة.
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