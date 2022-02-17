الروسية آنا شيرباكوفا تحرز ذهبية التزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين
14:53 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 17.02.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا، فقرة التزلج الفني الطويل، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022
© Sputnik . Grigory Sysoev/
أحرزت المتزلجة الروسية، آنا شيرباكوفا، ذهبية فردي السيدات للتزلج الفني على الجليد، لتصبح بطلة أولمبياد بكين.
وسجلت شيرباكوفا 255.95 نقطة في المجموع العام، واحتلت ألكسندرا تروسوفا المركز الثاني بـ(251.73) نقطة.
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAالمركز الأول والميدالية الذهبية: المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا،المركز الثاني والفضية: المتزلجة الروسية ألكسندرا تروسوفا، المركز الثالث والبرونزية: المتزلجة اليابانية كاوري ساكاموتو، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022
المركز الأول والميدالية الذهبية: المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا،المركز الثاني والفضية: المتزلجة الروسية ألكسندرا تروسوفا، المركز الثالث والبرونزية: المتزلجة اليابانية كاوري ساكاموتو، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022
وكان المركز الثالث من نصيب اليابانية كاوري ساكاموتو (233.13) نقطة. وجاءت الروسية كاميلا فالييفا في المركز الرابع بـ(224.09) نقطة.