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الكرملين لـ"سبوتنيك": تصريحات بايدن بشأن هجوم روسي ضد أوكرانيا تصعد التوترات
الكرملين لـ"سبوتنيك": تصريحات بايدن بشأن هجوم روسي ضد أوكرانيا تصعد التوترات
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا تعمل على تصعيد التوترات. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:08+0000
2022-02-17T17:08+0000
روسيا
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": إن "التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا، بما في ذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تصعيد التوترات". وأكد أن "مع الأسف، تصعيد التوتر يستمر بمثل هذه التصريحات".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، كرر بلينكن في كلمة له بمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا اتهاماته لموسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، مضيفا أن "روسيا حشدت أكثر من 150 ألف عسكري على حدود أوكرانيا... ومعلوماتنا تؤكد أن قواتها البرية والبحرية والجوية تستعد للهجوم خلال الأيام المقبلة".وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب بعض قواتها من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/لافروف-سياسة-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-معروفة-ولن-تنجح-1058774538.html
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روسيا, العالم

الكرملين لـ"سبوتنيك": تصريحات بايدن بشأن هجوم روسي ضد أوكرانيا تصعد التوترات

17:08 GMT 17.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا تعمل على تصعيد التوترات.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": إن "التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا، بما في ذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تصعيد التوترات".

وأكد أن "مع الأسف، تصعيد التوتر يستمر بمثل هذه التصريحات".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، كرر بلينكن في كلمة له بمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا اتهاماته لموسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، مضيفا أن "روسيا حشدت أكثر من 150 ألف عسكري على حدود أوكرانيا... ومعلوماتنا تؤكد أن قواتها البرية والبحرية والجوية تستعد للهجوم خلال الأيام المقبلة".
لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
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وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب بعض قواتها من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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