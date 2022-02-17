https://arabic.sputniknews.com/20220217/بعد-يوم-من-إعلان-نهاية-الوباء-في-البلاد-إصابة-رئيس-سويسرا-بكورونا-1058770764.html
بعد يوم من إعلان نهاية الوباء في البلاد.. إصابة رئيس سويسرا بكورونا
بعد يوم من إعلان نهاية الوباء في البلاد.. إصابة رئيس سويسرا بكورونا
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إصابة الرئيس إغناسيو كاسيس بفيروس كورونا وذلك بعد يوم من إعلان نهاية الوباء في البلاد. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:23+0000
2022-02-17T15:23+0000
2022-02-17T15:23+0000
العالم
فيروس كورونا
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وحسب موقع swissinfo"، قالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن "نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس جاءت إيجابية".وأضافت أن الرئيس السويسري لا يشعر بأعراض شديدة ويتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه دخل عزلة صباح اليوم، بمجرد علمه بنتيجة الاختبار.وأوضحت الوزارة أن كاسيس سيواصل العمل من المنزل حتى يوم الأحد، وحتى ذلك الحين، لن يشارك في أي اجتماعات مخطط لها وبالتالي لن يحضر مؤتمر ميونخ للأمن، الذي سيعقد يومي الجمعة والسبت.يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات السويسرية نهاية الوباء في البلاد. وكانت سويسرا تعتزم رفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 تقريبا، اعتبارا من منتصف ليل أمس الأربعاء، وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة، ويأتي ذلك مع تضاؤل المخاوف من أن يفضي ارتفاع عدد الإصابات بسلالة أوميكرون إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعابه. وأشارت الحكومة إلأى أن القرار يستثني وجوب ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية، الذي سيظل ساري المفعول موقتا بعد هذه التعديلات التي تنهي القيود المفروضة على الحياة العامة منذ قرابة عامين.وأفاد الرئيس إغناسيو كاسيس في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة مستعدة لإعادة فرض القيود إذا لزم الأمر، مضيفا: "الفيروس موجود. نتعلم كيف نتعايش مع فيروس كورونا". سيظل العزل الإلزامي لمدة 5 أيام لمن تثبت إصابتهم ساريا حتى نهاية شهر آذار/ مارس.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/سويسرا-وفاة-192-شخصا-بعد-تلقيهم-لقاحات-كورونا-1056212269.html
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العالم, فيروس كورونا
بعد يوم من إعلان نهاية الوباء في البلاد.. إصابة رئيس سويسرا بكورونا
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أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إصابة الرئيس إغناسيو كاسيس بفيروس كورونا وذلك بعد يوم من إعلان نهاية الوباء في البلاد.
وحسب موقع swissinfo"
، قالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن "نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس جاءت إيجابية".
وأضافت أن الرئيس السويسري لا يشعر بأعراض شديدة ويتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه دخل عزلة صباح اليوم، بمجرد علمه بنتيجة الاختبار.
وأوضحت الوزارة أن كاسيس سيواصل العمل من المنزل حتى يوم الأحد، وحتى ذلك الحين، لن يشارك في أي اجتماعات مخطط لها وبالتالي لن يحضر مؤتمر ميونخ للأمن، الذي سيعقد يومي الجمعة والسبت.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات السويسرية نهاية الوباء في البلاد.
وكانت سويسرا
تعتزم رفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 تقريبا، اعتبارا من منتصف ليل أمس الأربعاء، وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة، ويأتي ذلك مع تضاؤل المخاوف من أن يفضي ارتفاع عدد الإصابات بسلالة أوميكرون إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعابه.
وأشارت الحكومة إلأى أن القرار يستثني وجوب ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية، الذي سيظل ساري المفعول موقتا بعد هذه التعديلات التي تنهي القيود المفروضة على الحياة العامة منذ قرابة عامين.
وأفاد الرئيس إغناسيو كاسيس في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة مستعدة لإعادة فرض القيود إذا لزم الأمر، مضيفا: "الفيروس موجود. نتعلم كيف نتعايش مع فيروس كورونا
". سيظل العزل الإلزامي لمدة 5 أيام لمن تثبت إصابتهم ساريا حتى نهاية شهر آذار/ مارس.