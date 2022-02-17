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https://arabic.sputniknews.com/20220217/دراسة-تناول-النساء-للمسكنات-بانتظام-يزيد-احتمال-إصابتهن-بمرض-خطير-1058772375.html
دراسة: تناول النساء للمسكنات بانتظام يزيد احتمال إصابتهن بمرض خطير
دراسة: تناول النساء للمسكنات بانتظام يزيد احتمال إصابتهن بمرض خطير
كشفت دراسة طبية جديدة أن تناول النساء لمسكنات الألم بانتظام، يمكن أن يزيد من خطر إصابتهن بطنين الأذن بنسب عالية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:00+0000
2022-02-17T16:00+0000
مجتمع
علوم
التهاب
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وأفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بأن باحثين تابعين لمستشفى بريغهام في بوسطن الأمريكية، قاموا بجمع بيانات عن نحو 70 ألف امرأة شاركن بدراسة سابقة واسعة النطاق عن فقدان السمع وطنين الأذن.وركز الباحثون في الدراسة على الأدوية، التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تتناولها النساء بشكل مستمر.وأظهرت النتائج أن تناول النساء لمسكنات الألم مرتين أو أكثر في الأسبوع يزيد من خطر إصابتهن بطنين الأذن بنسبة 20%. فيما لفت الباحثون إلى أن النساء الأصغر سنا اللاتي شملتهن الدراسة يعانين من مخاطر أعلى.وأضاف: "بناءً على هذه النتائج، سيكون من المفيد فحص ما إذا كان تجنب المسكنات قد يساعد بتخفيف أعراض الطنين".ومن بين الأدوية الأخرى التي وجدت الدراسة أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بطنين الأذن العقاقير المضادة للالتهابات.
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مجتمع, علوم, التهاب

دراسة: تناول النساء للمسكنات بانتظام يزيد احتمال إصابتهن بمرض خطير

16:00 GMT 17.02.2022
© Photo / pixabay - qimonoصورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية
صورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Photo / pixabay - qimono
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كشفت دراسة طبية جديدة أن تناول النساء لمسكنات الألم بانتظام، يمكن أن يزيد من خطر إصابتهن بطنين الأذن بنسب عالية.
وأفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بأن باحثين تابعين لمستشفى بريغهام في بوسطن الأمريكية، قاموا بجمع بيانات عن نحو 70 ألف امرأة شاركن بدراسة سابقة واسعة النطاق عن فقدان السمع وطنين الأذن.
وركز الباحثون في الدراسة على الأدوية، التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تتناولها النساء بشكل مستمر.
وأظهرت النتائج أن تناول النساء لمسكنات الألم مرتين أو أكثر في الأسبوع يزيد من خطر إصابتهن بطنين الأذن بنسبة 20%. فيما لفت الباحثون إلى أن النساء الأصغر سنا اللاتي شملتهن الدراسة يعانين من مخاطر أعلى.
وقال المعد الرئيس للدراسة الدكتور شارون كورهان: "تشير نتائجنا إلى أن مستخدمي المسكنات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بطنين الأذن، وقد يوفرون نظرة ثاقبة لمسببات هذا الاضطراب السمعي الذي يشكل تحديًا حقيقيًا".
وأضاف: "بناءً على هذه النتائج، سيكون من المفيد فحص ما إذا كان تجنب المسكنات قد يساعد بتخفيف أعراض الطنين".
ومن بين الأدوية الأخرى التي وجدت الدراسة أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بطنين الأذن العقاقير المضادة للالتهابات.
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