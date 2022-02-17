https://arabic.sputniknews.com/20220217/رئيس-إيرباص-يأمل-في-التوصل-لحل-ودي-بشأن-الأزمة-مع-الخطوط-القطرية-1058741397.html
رئيس "إيرباص" يأمل في التوصل لحل ودي بشأن الأزمة مع الخطوط القطرية
رئيس "إيرباص" يأمل في التوصل لحل ودي بشأن الأزمة مع الخطوط القطرية
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، اليوم الخميس، عن أمله في أن تتوصل شركته إلى حل ودي للنزاع مع الخطوط الجوية القطرية بشأن الأضرار التي لحقت بسطح طائرات الركاب... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:41+0000
2022-02-17T10:41+0000
2022-02-17T10:43+0000
العالم العربي
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ونقلت رويترز عن جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لإيرباص، حديثه عن قرار الشركة بإلغاء عقود طائرتين وطلبية منفصلة من قطر لشراء 50 طائرة إيه321 نيو، قائلا إنه "كان يتعين علينا اتخاذ هذا القرار لممارسة حقنا".ورفضت الخطوط الجوية القطرية التعليق. وتعهد كل طرف بالدفاع عن موقفه فيما يعتبر خلافا علنيا نادرا من نوعه في قطاع صناعة الطائرات الذي تكتنفه السرية عادة.ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن تسعى الخطوط الجوية القطرية لحكم محكمة يمنع الشركة من إلغاء صفقة طائرات إيه321 رغم أنها طلبت 25 طائرة على الأقل من طراز بوينغ 737 ماكس المنافسة لها.يذكر أن شركتي إيرباص والخطوط الجوية القطرية تخوضان نزاعا منذ شهور حول تآكل طلاء الطائرات وتراجع الحماية من الصواعق، وهي مشكلة أقرت إيرباص بضرورة الاهتمام بها مع إصرارها على أنها لا تعرض سلامة الطائرات للخطر.ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على إيرباص مطالبة بأكثر من 600 مليون دولار ورفضت تسلم المزيد من طائرات إيه350 حتى تحصل السلطات التنظيمية على تحليل رسمي للمشكلة.وألغت إيرباص عقود طائرتين وطلبية منفصلة من قطر لشراء 50 طائرة إيه321 نيو، قائلة إن الخطوط الجوية القطرية أخطأت في توصيف العيب وفي تفسير العقود.
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العالم العربي
رئيس "إيرباص" يأمل في التوصل لحل ودي بشأن الأزمة مع الخطوط القطرية
10:41 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، اليوم الخميس، عن أمله في أن تتوصل شركته إلى حل ودي للنزاع مع الخطوط الجوية القطرية بشأن الأضرار التي لحقت بسطح طائرات الركاب "إيه350".
ونقلت رويترز عن جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لإيرباص، حديثه عن قرار الشركة بإلغاء عقود طائرتين وطلبية منفصلة من قطر لشراء 50 طائرة إيه321 نيو، قائلا إنه "كان يتعين علينا اتخاذ هذا القرار لممارسة حقنا".
وتابع رئيس إيرباص قائلا: "هذا القرار جاء بعد محاولات عديدة لإيجاد حلول مفيدة للطرفين وما زلنا نأمل في التوصل إلى حل ودي".
ورفضت الخطوط الجوية القطرية التعليق. وتعهد كل طرف بالدفاع عن موقفه فيما يعتبر خلافا علنيا نادرا من نوعه في قطاع صناعة الطائرات الذي تكتنفه السرية عادة.
ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن تسعى الخطوط الجوية القطرية لحكم محكمة يمنع الشركة من إلغاء صفقة طائرات إيه321 رغم أنها طلبت 25 طائرة على الأقل من طراز بوينغ 737 ماكس المنافسة لها.
يذكر أن شركتي إيرباص والخطوط الجوية القطرية تخوضان نزاعا منذ شهور حول تآكل طلاء الطائرات وتراجع الحماية من الصواعق، وهي مشكلة أقرت إيرباص بضرورة الاهتمام بها مع إصرارها على أنها لا تعرض سلامة الطائرات للخطر.
ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية
على إيرباص مطالبة بأكثر من 600 مليون دولار ورفضت تسلم المزيد من طائرات إيه350 حتى تحصل السلطات التنظيمية على تحليل رسمي للمشكلة.
وألغت إيرباص عقود طائرتين وطلبية منفصلة من قطر لشراء 50 طائرة إيه321 نيو، قائلة إن الخطوط الجوية القطرية أخطأت في توصيف العيب وفي تفسير العقود.