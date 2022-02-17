https://arabic.sputniknews.com/20220217/عضو-لجنة-المصالحة-السورية-مبادرة-خطوة-بخطوة-قابلة-للتنفيذ-1058762588.html

عضو لجنة المصالحة السورية: مبادرة "خطوة بخطوة" قابلة للتنفيذ

عضو لجنة المصالحة السورية: مبادرة "خطوة بخطوة" قابلة للتنفيذ

قال عضو لجنة المصالحة السورية، عمر رحمون، اليوم الخميس، إن مبادرة "خطوة بخطوة" التي اقترحها المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، جيدة وقابلة للتنفيذ. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:30+0000

2022-02-17T13:30+0000

2022-02-17T13:47+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

فيصل المقداد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058414443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ac07c7bf3667e248d3c4359b08b182a.jpg

وأكد رحمون في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك"، أن هناك تشكيكا من قبل دمشق في كل ما يعرضه الغرب، لافتا إلى أن سوابق الغرب تشير إلى ذلك، لأن ظاهر ما يقدمه الغرب دائما يختلف عن باطنه.وأضاف رحمون أن الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة الدستورية التي ستنعقد الشهر المقبل قد تأتي بنتائج إيجابية في ضوء اقتراب الأزمة السورية من نهايتها، مرجحا أن يشهد اجتماع سوتشي القادم حول سوريا جديدا في هذا الإطار.وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه "أكثر تفاؤلا" بإمكان عقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى من الجولة السابعة للمحادثات، لكن "بقي فقط مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس"، على حد قوله.وأضاف أنه أمضى بعض الوقت ليشرح لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد "مقاربة خطوة بخطوة التي بدأها سابقا وما جدواها، وأيضا نتائج المحادثات التي أجراها حتى الآن مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة".ولفت المبعوث الأممي إلى أنه بحث مع المقداد أيضا "كل جوانب وطبيعة مهمته وتطبيق القرار 2254، وكان من المهم أن يسمع أن سوريا لا تزال ملتزمة بهذا القرار".

https://arabic.sputniknews.com/20211222/الدول-الضامنة-لـعملية-أستانا-تجدد-التزامها-بسيادة-سوريا-واستقلالها-ووحدة-أراضيها-1054444705.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, فيصل المقداد