https://arabic.sputniknews.com/20220217/عضو-لجنة-المصالحة-السورية-مبادرة-خطوة-بخطوة-قابلة-للتنفيذ-1058762588.html
عضو لجنة المصالحة السورية: مبادرة "خطوة بخطوة" قابلة للتنفيذ
عضو لجنة المصالحة السورية: مبادرة "خطوة بخطوة" قابلة للتنفيذ
قال عضو لجنة المصالحة السورية، عمر رحمون، اليوم الخميس، إن مبادرة "خطوة بخطوة" التي اقترحها المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، جيدة وقابلة للتنفيذ. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:30+0000
2022-02-17T13:30+0000
2022-02-17T13:47+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
فيصل المقداد
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وأكد رحمون في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك"، أن هناك تشكيكا من قبل دمشق في كل ما يعرضه الغرب، لافتا إلى أن سوابق الغرب تشير إلى ذلك، لأن ظاهر ما يقدمه الغرب دائما يختلف عن باطنه.وأضاف رحمون أن الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة الدستورية التي ستنعقد الشهر المقبل قد تأتي بنتائج إيجابية في ضوء اقتراب الأزمة السورية من نهايتها، مرجحا أن يشهد اجتماع سوتشي القادم حول سوريا جديدا في هذا الإطار.وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه "أكثر تفاؤلا" بإمكان عقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى من الجولة السابعة للمحادثات، لكن "بقي فقط مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس"، على حد قوله.وأضاف أنه أمضى بعض الوقت ليشرح لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد "مقاربة خطوة بخطوة التي بدأها سابقا وما جدواها، وأيضا نتائج المحادثات التي أجراها حتى الآن مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة".ولفت المبعوث الأممي إلى أنه بحث مع المقداد أيضا "كل جوانب وطبيعة مهمته وتطبيق القرار 2254، وكان من المهم أن يسمع أن سوريا لا تزال ملتزمة بهذا القرار".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الدول-الضامنة-لـعملية-أستانا-تجدد-التزامها-بسيادة-سوريا-واستقلالها-ووحدة-أراضيها-1054444705.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, فيصل المقداد
عضو لجنة المصالحة السورية: مبادرة "خطوة بخطوة" قابلة للتنفيذ
13:30 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 13:47 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
قال عضو لجنة المصالحة السورية، عمر رحمون، اليوم الخميس، إن مبادرة "خطوة بخطوة" التي اقترحها المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، جيدة وقابلة للتنفيذ.
وأكد رحمون في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك"
، أن هناك تشكيكا من قبل دمشق في كل ما يعرضه الغرب، لافتا إلى أن سوابق الغرب تشير إلى ذلك، لأن ظاهر ما يقدمه الغرب دائما يختلف عن باطنه.
22 ديسمبر 2021, 12:00 GMT
وأضاف رحمون أن الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة الدستورية
التي ستنعقد الشهر المقبل قد تأتي بنتائج إيجابية في ضوء اقتراب الأزمة السورية من نهايتها، مرجحا أن يشهد اجتماع سوتشي القادم حول سوريا جديدا في هذا الإطار.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه "أكثر تفاؤلا" بإمكان عقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى من الجولة السابعة للمحادثات، لكن "بقي فقط مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس"، على حد قوله.
وأضاف أنه أمضى بعض الوقت ليشرح لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد "مقاربة خطوة بخطوة التي بدأها سابقا وما جدواها، وأيضا نتائج المحادثات التي أجراها حتى الآن مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة".
ولفت المبعوث الأممي إلى أنه بحث مع المقداد أيضا "كل جوانب وطبيعة مهمته وتطبيق القرار 2254
، وكان من المهم أن يسمع أن سوريا لا تزال ملتزمة بهذا القرار".