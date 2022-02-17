https://arabic.sputniknews.com/20220217/فهد-يحلق-عاليا-في-إحدى-حدائق-الحيوان-فيديو-1058771646.html
فهد يحلق عاليا في إحدى حدائق الحيوان... فيديو
فهد يحلق عاليا في إحدى حدائق الحيوان... فيديو
الكفاح من أجل البقاء الذي تعيشه الحيوانات البرية على أساس يومي لا يتوقف أبدًا عن إدهاشنا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:46+0000
2022-02-17T15:46+0000
2022-02-17T15:46+0000
نادي الفيديو
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يظهر مقطع فيديو فهدًا رشيقًا وسط قطيع من الغزلان يبحث عن فريسته.عند استشعار الخطر، يقفز أحد الغزلان ليهرب، وفي نفس اللحظة، يقوم الفهد بقفزة مميتة لاصطياده ويظهر في لقطة بطيئة وكأنه يطير في الهواء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فهد يحلق عاليا في إحدى حدائق الحيوان... فيديو
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الكفاح من أجل البقاء الذي تعيشه الحيوانات البرية على أساس يومي لا يتوقف أبدًا عن إدهاشنا.
يظهر مقطع فيديو فهدًا رشيقًا وسط قطيع من الغزلان يبحث عن فريسته.
عند استشعار الخطر، يقفز أحد الغزلان ليهرب، وفي نفس اللحظة، يقوم الفهد بقفزة مميتة لاصطياده ويظهر في لقطة بطيئة وكأنه يطير في الهواء.