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https://arabic.sputniknews.com/20220217/فهد-يحلق-عاليا-في-إحدى-حدائق-الحيوان-فيديو-1058771646.html
فهد يحلق عاليا في إحدى حدائق الحيوان... فيديو
فهد يحلق عاليا في إحدى حدائق الحيوان... فيديو
الكفاح من أجل البقاء الذي تعيشه الحيوانات البرية على أساس يومي لا يتوقف أبدًا عن إدهاشنا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:46+0000
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نادي الفيديو
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يظهر مقطع فيديو فهدًا رشيقًا وسط قطيع من الغزلان يبحث عن فريسته.عند استشعار الخطر، يقفز أحد الغزلان ليهرب، وفي نفس اللحظة، يقوم الفهد بقفزة مميتة لاصطياده ويظهر في لقطة بطيئة وكأنه يطير في الهواء.
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فهد يحلق عاليا في إحدى حدائق الحيوان... فيديو

15:46 GMT 17.02.2022
CC0 / pixabay / شاهد ماذا فعل فهد بأنثى نائمة
شاهد ماذا فعل فهد بأنثى نائمة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
CC0 / pixabay /
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الكفاح من أجل البقاء الذي تعيشه الحيوانات البرية على أساس يومي لا يتوقف أبدًا عن إدهاشنا.
يظهر مقطع فيديو فهدًا رشيقًا وسط قطيع من الغزلان يبحث عن فريسته.
عند استشعار الخطر، يقفز أحد الغزلان ليهرب، وفي نفس اللحظة، يقوم الفهد بقفزة مميتة لاصطياده ويظهر في لقطة بطيئة وكأنه يطير في الهواء.
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