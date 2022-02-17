نانسي بيلوسي: أمريكا ملتزمة بدعم إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية
© AFP 2022 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
© AFP 2022 / JACK GUEZ
قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن أمن إسرائيل مرتبط بأمن الولايات المتحدة، مشيرة إلى التزام واشنطن بدعم تل أبيب.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إنها زارت مع الوفد المرافق لها منظومة القبة الحديدة، التي تطورها إسرائيل.
وقالت بيلوسي: منظومة القبة الحديدية ساهمت في حماية آلاف الأرواح.
ولفتت إلى أن مجلس النواب قام خلال العام الماضي بتمرير مشروع قانون يوفر المزيد من الدعم للقبة الحديدية، مشيرة إلى أن توفير هذا الدعم يجعلها تشعر بالفخر.
Israel's security is an imperative for America's security. Today, our delegation viewed Iron Dome – a defensive system that has helped save thousands of lives. Last year, the House with strong bipartisan support proudly passed H.R. 5323 in further support of Iron Dome. pic.twitter.com/jmwO2UVnly— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 17, 2022
ونشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي صورة مع الوفد المرافق لها ومسؤولين إسرائيليين من أمام منظومة القبة الحديدية.
وفي تدوينة أخرى، نشرت بيلوسي صورا تجمعها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوع، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في تل أبيب.
وأشارت بيلوسي إلى أنها ناقشت مع هيرتسوغ الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقضايا أخرى تتعلق بالأمن والاستقرار، إضافة إلى وباء كورونا وقضية التغيرات المناخية.
© Sputnikقدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
© Sputnik