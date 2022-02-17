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نانسي بيلوسي: أمريكا ملتزمة بدعم إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية
نانسي بيلوسي: أمريكا ملتزمة بدعم إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية
قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن أمن إسرائيل مرتبط بأمن الولايات المتحدة، مشيرة إلى التزام واشنطن بدعم تل أبيب. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:06+0000
2022-02-17T07:06+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إنها زارت مع الوفد المرافق لها منظومة القبة الحديدة، التي تطورها إسرائيل.ولفتت إلى أن مجلس النواب قام خلال العام الماضي بتمرير مشروع قانون يوفر المزيد من الدعم للقبة الحديدية، مشيرة إلى أن توفير هذا الدعم يجعلها تشعر بالفخر.ونشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي صورة مع الوفد المرافق لها ومسؤولين إسرائيليين من أمام منظومة القبة الحديدية.وفي تدوينة أخرى، نشرت بيلوسي صورا تجمعها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوع، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في تل أبيب.وأشارت بيلوسي إلى أنها ناقشت مع هيرتسوغ الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقضايا أخرى تتعلق بالأمن والاستقرار، إضافة إلى وباء كورونا وقضية التغيرات المناخية.
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم

نانسي بيلوسي: أمريكا ملتزمة بدعم إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية

07:06 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن أمن إسرائيل مرتبط بأمن الولايات المتحدة، مشيرة إلى التزام واشنطن بدعم تل أبيب.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إنها زارت مع الوفد المرافق لها منظومة القبة الحديدة، التي تطورها إسرائيل.
وقالت بيلوسي: منظومة القبة الحديدية ساهمت في حماية آلاف الأرواح.
ولفتت إلى أن مجلس النواب قام خلال العام الماضي بتمرير مشروع قانون يوفر المزيد من الدعم للقبة الحديدية، مشيرة إلى أن توفير هذا الدعم يجعلها تشعر بالفخر.
ونشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي صورة مع الوفد المرافق لها ومسؤولين إسرائيليين من أمام منظومة القبة الحديدية.
وفي تدوينة أخرى، نشرت بيلوسي صورا تجمعها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوع، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في تل أبيب.
وأشارت بيلوسي إلى أنها ناقشت مع هيرتسوغ الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقضايا أخرى تتعلق بالأمن والاستقرار، إضافة إلى وباء كورونا وقضية التغيرات المناخية.
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