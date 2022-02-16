خلال زيارتها لتل أبيب.. غانتس يشكر نانسي بيلوسي على دعم بلادها الدائم لأمن إسرائيل
قدم بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الشكر لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على دعم بلادها لإسرائيل.
وجاءت تصريحات غانتس خلال استقباله بيلوسي في تل أبيب، حيث تزورها رئيسة مجلس النواب الأمريكي لعدة أيام، التقت خلالها بالرئيس إسحاق هرتسوغ، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
קיימתי היום פגישה חשובה עם יו"ר בית הנבחרים האמריקאי ננסי פלוסי ומשלחת חברי קונגרס ביחד עם שרת הקליטה והעלייה פנינה תמנו שטה וח"כ רות וסרמן לנדה. בפגישה הודיתי לפלוסי על עמידתה האיתנה ומחויבותה לביטחון ישראל ולתמיכה החשובה של ארה"ב בהרבחת הנורמליזציה.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 16, 2022
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها تقديمه الشكر لنانسي بيلوسي على دعم بلادها الدائم والثابت لإسرائيل.
ولم يكتف غانتس بذلك، بل أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، والوفد الأمريكي المرافق لها، عن موقف بلادها الثابت والتزامها بأمن إسرائيل، وكذلك الدعم الأمريكي المهم في زيادة التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.
Welcome to Jerusalem, @SpeakerPelosi! We are overjoyed to have you here with a Congressional delegation. Grateful for our friendship, which represents our nations' unbreakable bond. Thank you for your support of Israel and for promoting the special 🇮🇱🇺🇸 relationship! pic.twitter.com/nCDG4a51J1— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) February 16, 2022
وأفاد غانتس بأنه بحث مع بيلوسي التحديات الأمنية، خاصة ما أسماه بـ"الهجوم الإيراني"، وضرورة الحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة، بزعم أنه حينما تكون إسرائيل قوية يمكنها توسيع السلام والاستقرار في المنطقة.
وبدوره، رحب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بنانسي بيلوسي في تل أبيب، معربا عن امتنانه وشكره العميق للإدارة الأمريكية والصداقة التي تربطها ببلاده، ولدعمها المستمر لإسرائيل.