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https://arabic.sputniknews.com/20220216/خلال-زيارتها-لتل-أبيب-غانتس-يشكر-نانسي-بيلوسي-على-دعم-بلادها-الدائم-لأمن-إسرائيل-1058714935.html
خلال زيارتها لتل أبيب.. غانتس يشكر نانسي بيلوسي على دعم بلادها الدائم لأمن إسرائيل
خلال زيارتها لتل أبيب.. غانتس يشكر نانسي بيلوسي على دعم بلادها الدائم لأمن إسرائيل
قدم بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الشكر لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على دعم بلادها لإسرائيل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T16:11+0000
2022-02-16T16:11+0000
بيني غانتس
إسرائيل
مجلس النواب الأمريكي
أخبار العالم الآن
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وجاءت تصريحات غانتس خلال استقباله بيلوسي في تل أبيب، حيث تزورها رئيسة مجلس النواب الأمريكي لعدة أيام، التقت خلالها بالرئيس إسحاق هرتسوغ، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها تقديمه الشكر لنانسي بيلوسي على دعم بلادها الدائم والثابت لإسرائيل.ولم يكتف غانتس بذلك، بل أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، والوفد الأمريكي المرافق لها، عن موقف بلادها الثابت والتزامها بأمن إسرائيل، وكذلك الدعم الأمريكي المهم في زيادة التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.وأفاد غانتس بأنه بحث مع بيلوسي التحديات الأمنية، خاصة ما أسماه بـ"الهجوم الإيراني"، وضرورة الحفاظ على التفوق الأمني ​​لإسرائيل في المنطقة، بزعم أنه حينما تكون إسرائيل قوية يمكنها توسيع السلام والاستقرار في المنطقة.وبدوره، رحب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بنانسي بيلوسي في تل أبيب، معربا عن امتنانه وشكره العميق للإدارة الأمريكية والصداقة التي تربطها ببلاده، ولدعمها المستمر لإسرائيل.
إسرائيل
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بيني غانتس, إسرائيل, مجلس النواب الأمريكي, أخبار العالم الآن

خلال زيارتها لتل أبيب.. غانتس يشكر نانسي بيلوسي على دعم بلادها الدائم لأمن إسرائيل

16:11 GMT 16.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLISإعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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قدم بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الشكر لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على دعم بلادها لإسرائيل.
وجاءت تصريحات غانتس خلال استقباله بيلوسي في تل أبيب، حيث تزورها رئيسة مجلس النواب الأمريكي لعدة أيام، التقت خلالها بالرئيس إسحاق هرتسوغ، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها تقديمه الشكر لنانسي بيلوسي على دعم بلادها الدائم والثابت لإسرائيل.
ولم يكتف غانتس بذلك، بل أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، والوفد الأمريكي المرافق لها، عن موقف بلادها الثابت والتزامها بأمن إسرائيل، وكذلك الدعم الأمريكي المهم في زيادة التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.
وأفاد غانتس بأنه بحث مع بيلوسي التحديات الأمنية، خاصة ما أسماه بـ"الهجوم الإيراني"، وضرورة الحفاظ على التفوق الأمني ​​لإسرائيل في المنطقة، بزعم أنه حينما تكون إسرائيل قوية يمكنها توسيع السلام والاستقرار في المنطقة.
وبدوره، رحب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بنانسي بيلوسي في تل أبيب، معربا عن امتنانه وشكره العميق للإدارة الأمريكية والصداقة التي تربطها ببلاده، ولدعمها المستمر لإسرائيل.
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